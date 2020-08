Con Friedkin alla Roma torna l’ipotesi Sabatini: già allacciati i primi contatti col ds

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Walter Sabatini potrebbe tornare alla Roma con Dan Friedkin come presidente. E’ la clamorosa indiscrezione lanciata in questi minuti dal portale Calciomercato.com.

Il primo compito per il nuovo proprietario sarà infatti quello di individuare un nuovo direttore sportivo, e il texano starebbe pensando a un ritorno del’ex ds del club capitolino, attualmente sotto contratto col Bologna.

Dopo la rottura con Petrachi, il nome di Sabatini era già circolato in chiave Roma ma i rapporti tesi con Pallotta rendevano impossibile l’ipotesi, ma con l’arrivo di Friedkin le cose potrebbero presto cambiare.

L’ex direttore sportivo giallorosso, riferisce Calciomercato.com, ha già ricevuto le prime telefonate per sondare il terreno, senza però dare ancora una risposta, visto che le condizioni di salute del DS non permettono impegni asfissianti. Le alternative portano i nomi di Burdisso (non è escluso che possa lavorare proprio con Sabatini), Carli e Paratici.

Fonte: Calciomercato.com