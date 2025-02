AL DIAVOLO!

AS ROMA NEWS – Dopo le delusioni in campionato, la Roma saluta già la Coppa Italia, arrendendosi davanti alla “qualità tremenda” del Milan: a San Siro finisce 3 a 1 per i rossoneri, che sfruttano con efficacia gli errori difensivi di una squadra con troppe falle.

Ranieri decide di dare fiducia a una Roma di corsa e gamba inserendo a sorpresa nell’undici inziale il giovane Pisilli al posto di Pellegrini e Shomurodov, in palla nelle ultime apparizioni, nel ruolo di attaccante di riferimento. La squadra non gioca male, crea tanto, ma non è sufficientemente efficace davanti a Maignan, salvato a più riprese da uno straordinario Tomori.

La Roma invece paga a caro prezzo l’assenza di Mancini, rimpiazzato con risultati molto deludenti prima da Celik e poi da Rensch. A naufragare è tutta la difesa: persino Hummels risulterà essere tra i peggiori in campo. Abraham segna la sua prima doppietta in rossonero, e lo fa, manco a dirlo, contro la sua ex squadra: prima stacca in totale solitudine in area, poi viene lanciato nelle praterie giallorosse da Theo, ed è freddo col piattone davanti a Svilar.

Nella ripresa Ranieri ritorna sui suoi passi, inserendo Pellegrini, Rensch e Dovbyk: i risultati sembrano vedersi subito, con l’ucraino che segna un gol da rapace d’area. Ma la speranza della rimonta è un’illusione, perchè la prestazione della squadra perde improvvisamente consistenza. Al Milan basta inserire i nuovi acquisti per riaccendere l’entusiasmo, ed è proprio Joao Felix a colpire, anche lui lanciato tutto solo davanti a Svilar.

La Roma si spegne e saluta la Coppa Italia, competizione che un tempo era terreno amico dei giallorossi, ma diventata da anni un vero e proprio tabù. Ora non resta che l’Europa League: nelle prossime due settimane i capitolini si giocano un’altra fetta di stagione nel doppio confronto con il Porto. Prima però c’è da vedere come reagirà la squadra all’ennesimo kappaò lontano dall’Olimpico, stavolta decisivo. “Sono curiosissimo“, dirà un po’ polemicamente Ranieri a fine partita. Visto il rendimento esterno di questa Roma, c’è da stare poco sereni.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini