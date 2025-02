Il mercato in attacco ha fatto la differenza

NOTIZIE AS ROMA – Il mercato di oggi fa la differenza. E anche quello di ieri, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (U. Trani). Basta il primo tempo del quarto di Coppa Italia per avere il quadro esatto della situazione: il migliore centravanti della Roma – al momento – resta Abraham. Lo chiarisce anche lui a San Siro. E’ Tammy ad indirizzare la partita e lanciare il Milan (3-1).

Ranieri, terzo allenatore giallorosso della stagione, non ha fatto in tempo ad incrociarlo. Probabilmente lo avrebbe confermato, se di questi tempi è riuscito a tenersi stretto addirittura Shomurodov, già ceduto due volte in quest’annata da Ghisolfi senza però riuscire a fare le valigie: ad agosto è saltato il trasferimento all’Atlanta United; la settimana scorsa quello al Venezia, dopo il gol all’Eintracht Francoforte.

Eldor è partito titolare con il Milan. E ha dunque giocato il suo quarto match dall’inizio su 33 gare. Ma sono state solo 19 le sue presenze e 3 le reti. Claudio, comunque, non l’ha scaricato. Non avendo altra scelta, lo ha fatto restare a Trigoria. E A Milano già ha garantito la staffetta con Dovbyk, entrato dopo l’intervallo per riaprire momentaneamente la sfida con il tredicesimo gol stagionale. Conceicao ha cinque finalizzatori: i due nuovi, più Abraham, Jovic e il giovane Camarda. La Roma, invece, si accontenta di Shomurodov come vice Dovbyk.

Fonte: Corriere dello Sport