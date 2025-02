“ON AIR!” – CORSI: “Roma senza dignità”, NARDO: “Tutti colpevoli, anche la società”, PES: “Shomurodov e Celik scelte folli”, TORRI: “Stagione da buttare nel water”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “A me ieri non è piaciuto nulla. Non mi è piaciuta la formazione iniziale, non mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, non mi sono piaciute le prestazioni individuali e collettive, non mi è piaciuta la serenità con cui si è accettato questo risultato che toglie il terzo obiettivo stagionale. Io vorrei ricordarvi che c’è stato detto che De Rossi era stato mandato via per vincere trofei, e non mi pare che questo stia succedendo…Ieri il Milan chiude la partita con Joao Felix su assist di Gimenez, le due perle del mercato di gennaio. E la Roma invece chi fa entrare? Nelsson per far riposare Hummels a partita finita. Ci sarà una differenza, no?…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Quella di ieri è una partita che racchiude tutte le contraddizioni della Roma. Il primo tempo dovevamo stare avanti noi, e invece chiudi sotto due a zero. Dovbyk? Alla prima palla che gli arriva fa gol, ed è quello deve fare un centravanti. Gli attaccanti devono fare gol e i difensori difendere. Lui è già andato abbondantemente in doppia cifra, e se penso a un problema della Roma non penso a lui…Se il Milan si è permesso di fare certi investimenti sul mercato a gennaio e la Roma no, a giugno sarà ancora peggio, perchè la forbice aumenta. Dove non arrivi coi soldi devi farlo con la bravura dei dirigenti, che tu non hai…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Se tu compri un centravanti da 40 milioni e lo panchini perchè vuoi fare una gara di contropiede significa che o stai sbagliando il modo di stare in campo o hai fatto male le tue scelte in origine, quando vai a comprare Dovbyk. Allora perchè non lo fai giocare a Napoli? Ieri sera entra e fa gol, gli altri o hanno preso i difensori o hanno tirato fuori… Giudicare una stagione non all’altezza dei 40 milioni è un conto, vedere che improvvisamente il centravanti titolari sta in panchina in una gara decisiva è un altro, allora mi viene da pensare che anche a Oporto giocherà Shomurodov. Col rischio che non segni manco lì, perchè lui ha una media un gol ogni 20 partite…Il problema è che Shomurodov resta come vice Dovbyk perchè non sei stato capace di prenderne un altro, ma c’è stato detto che è simpatico…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Si può dire che Dovbyk non ha dimostrato di valere i 40 milioni spesi per lui in estate? Ranieri ieri ha deciso di fare una scelta strategica che con Dovbyk non può fare, perchè se vai a Milano e giochi una partita d’attacco, metto Dovbyk dentro l’area avversaria, se devi giocare in contropiede e ti serve un attaccante che corra come un addannato, Dovbyk non è il centravanti che va bene…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La Roma è una squadra scarsa con una società ancora più scarsa. Ranieri ha scaricato Pellegrini, dicevamo che non aveva giocato col Napoli per farlo giocare a Milano e invece rivà in panchina anche ieri…Il Milan ieri ha cercato anche di farti vincere, ogni volta ci ripassava la palla e non capivo perchè, e sei riuscito a perdere 3 a 1… Non c’è dignità in questa squadra: ieri migliore in campo Abraham, dopo questo non c’è più nient’altro da dire…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “In una serata come quella di ieri sono tutti colpevoli e nessuno è innocente: i giocatori non hanno dimostrato personalità, l’allenatore ha sbagliato le scelte, ma anche la società non è esente nell’evento specifico. Nel confronto diretto di ambizioni esci clamorosamente sconfitto. Il confronto è tra un club che ha voluto ancora una volta puntare sul futuro, e speriamo ci dia grandi soddisfazioni, e un altro club che si è potuto permettere acquisti importanti. E il mercato conta, perchè in un momento di difficoltà del Milan, Conceicao butta dentro quei due che costruiscono l’azione del 3 a 1…La società non ha garantito all’allenatore un mercato all’altezza…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Dovbyk non ha giocato contro il Napoli, per cui in questo caso non parliamo di stanchezza o di mercato…è stata una scelta folle. Contro Pavlovic e Tomori, oggettivamente, che pensi possa fare Shomurodov? Ma Celik ragazzi, è inspiegabile…hai preso Rensch che spero sia migliore, e devo rivedere Celik… Mi è sembrato tutto preparato male. Eri arrivato a questa partita con un percorso perfetto, ma come fai ad arrivare così sgonfio a una partita del genere? Io do una percentuale minima al mercato ieri, la partita non la decidono i cambi. Tu sei andato sul 2 a 1 e hai smesso di giocare. Puoi fare tutti i cambi che vuoi, ma è una questione mentale…Secondo me il mercato ieri incide nel 10%…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Abraham non è un pippone, questo è fuori di dubbio. Poi per carità, non lo voglio più vedere con la maglia della Roma… La Roma nel primo tempo crea 4-5 azioni da rete nitide, e il Milan fa due gol…La Roma ora non dovrebbe più perdere per rimettere in piedi la stagione, e sappiamo che non è possibile. Ora basta veramente niente per dire che sono tutti pipponi, ma per me non è una squadra da nono posto. Le colpe sono di tutti, i tre mesi di Juric sono stato un omicidio della Roma a cui non do nemmeno le attenuanti generiche. Poi la squadra ha dei limiti, e si sta esprimendo al di sotto delle sue possibilità. Ma questa è una stagione sbagliata, ed è quasi impossibile ormai rimetterla in piedi…è una stagione da prendere e buttare nel cesso…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Quanti della Roma giocherebbero in questo Milan? E’ una domanda stupida che mi è venuta in mente ieri quando vedevo i cambi fatti dalle due squadre. Dovbyk bocciato? Spero di no. Deve capire che deve dare di più, anche se poi lui il gol lo ha fatto. Ieri ti rendi conto della pochezza che hai a disposizione, la Roma non ha una squadra da quarto posto, ma a pieno regime se la gioca per i posti di rincalzo…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Le scelte di Ranieri contro il Napoli erano quelle in cui credeva, io pensavo che avesse tenuto fuori Pellegrini e Dovbyk per farli giocare a Milano, e invece quella che doveva essere la squadra di riserva è quella titolare. L’idea di preferire Shomurodov a Dovbyk mi ha sorpreso, per me tra i due non c’è partita. Così come mi ha sorpreso l’esclusione di Pellegrini, che non giochi titolare nessuna delle due partite mi stupisce abbastanza…”

Alvaro Moretti (Radio Radio): “Roma e Milan sono due squadre disordinate, in cui io non vedo la mano dell’allenatore…Conceicao butta i dadi e li mette in campo, ma ogni ripartenza gioca 4-6 come modulo. E la Roma non so come possa difendere in quel modo lì, non so che fanno durante gli allenamenti, ma non apprendono…è una partita delittuosa quella della Roma, prendere ripartenze in quel modo non è concepibile. E poi Dybala deve fare gol, è un giocatore che non c’è più, è rimasta la memoria, lui deve determinare partite come queste…”

Redazione Giallorossi.net