Roma fuori dalla Coppa Italia, Hummels fa mea culpa: “Ho preso troppe scelte difensive sbagliate”

AS ROMA NEWS – La Roma saluta la Coppa Italia dopo la sconfitta rimediata sul campo del Milan per 3 a 1. All’indomani della partita Mats Hummels ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un pensiero sulla prestazione fornita a San Siro, facendo mea culpa per gli sbagli commessi.

“Non abbiamo giocato una brutta partita, ma purtroppo non abbiamo segnato abbastanza e io ho preso troppe decisioni difensive sbagliate dopo il 41° minuto“, l’analisi fatta dal difensore tedesco, anche lui tra i peggiori in campo dopo una serie di prestazioni impeccabili in giallorosso. Ora la Roma e Hummels sono attesi da un pronto riscatto a Venezia, domenica prossima.