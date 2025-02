VENEZIA-ROMA, ufficiale: trasferta vietata ai tifosi residenti nella regione Lazio e nelle città di Udine e Pordenone

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La notizia era nell’aria, ma ora è ufficiale: il Prefetto di Venezia ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi della Roma in vista della partita contro la formazione lagunare, in programma domenica 9 febbraio alle ore 12:30 e valida per la ventiquattresima giornata di Serie A.

Lo stop alla vendita dei biglietti riguarderà non soltanto tutti i sostenitori residenti nella regione Lazio, ma anche quelli delle città di Udine e Pordenone.