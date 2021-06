Alberto Sordi, inaugurato il murale alla Garbatella per i suoi 101 anni (FOTO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – 101 anni fa nasceva Alberto Sordi, indimenticato attore e regista che è rimasto scolpito nella memoria come icona della romanità.

Per celebrare la ricorrenza, la Roma, insieme all’Ater e col patrocinio della Regione Lazio, ha realizzato un murale in zona Garbatella, esattamente in via Ignazio Prisco.

A realizzarlo, lo street artist Lucamaleonte. Presente all’inaugurazione il dirigente giallorosso Stefano Scalera.