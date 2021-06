Tra Rui Patricio e la Roma spunta Keylor Navas: le ultime

AS ROMA CALCIOMERCATO NEWS – Il mercato giallorosso può regalare diversi colpi di scena, anche per la porta. Tutte le ultime notizie di calciomercato parlano di Rui Patricio come molto vicino ai giallorossi, ma nuove indiscrezioni riportano in ballo il nome di Keylor Navas.

Stando a quanto fa sapere ESPN, e più precisamente il giornalista Andres Agulla, con Donnarumma al PSG il futuro del portiere del Costarica potrebbe essere lontano dal club parigino.

E l’ipotesi Roma per Keylor Navas non sarebbe affatto peregrina. Anzi “avrebbe molto senso“, afferma il cronista di ESPN. L’ostacolo è rappresentato dall’ingaggio di Navas, che guadagna 7 milioni all’anno, ma col decreto crescita i costi sarebbero parzialmente abbattuti.

Keylor Navas, 34 anni, è considerato uno dei portieri più forti del mondo e non a caso ha vestito per tanti anni le maglie di Real Madrid e Paris Saint Germain. Non particolarmente alto per essere un numero uno (185 centimetri), l’estremo difensore costaricano fa dell’incredibile reattività il suo punto di forza.