“ON AIR!” – CIARDI: “Icardi un’occasione per la Roma”, AGRESTI: “I giallorossi devono rimpiangere Schick”, CORSI: “Il ceco sta bene dove sta”, BERSANI: “I problemi della squadra vanno risolti di petto”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Gli intermediari di Icardi avrebbero stabilito tre settimane fa dei contatti esplorativi con le società italiane, tra cui Juventus, Milan e Roma. Per la Roma potrebbe essere un’occasione. Con i soldi che spendi per lui potresti prendere due giocatori, è vero, ma è meglio uno come Icardi che due profili più anonimi. Se fai un mercato da settimo posto, come suggeriscono i nomi che sono usciti finora, poi rischi di arrivare ottavo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Schick ha fatto di sicuro due grandi gol, ma nella sua storia ha fatto 49 gol. Massimo 11 gol in una stagione. Per cui penso che sia una pippa gigantesca che può rimanere tranquillamente dove sta. Belotti credo abbia segnato di più. Pensate che quello ha fatto 28 anni al Torino, e c’è gente qua che lo vuole…mamma mia, non ci voglio credere… Le parole di Mourinho sull’attaccante? Se è come dice un giornale, che i profili sono di Belotti e Dzeko, allora a me mi prende un colpo. Se c’è un giocatore che fa 30 gol toccando solo 30 palloni lo prendo. Ma non credo esista. Forse giusto Icardi ai tempi dell’Inter. Però Icardi non si muove proprio, non gli importa niente della partita…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se la Roma avesse fatto un’operazione come quella fatta dal Milan con Donnarumma, ne staremmo qui a parlare per anni… Xhaka? Ha 28 anni, non è che lo scopriamo oggi, anche perchè non ha giocato nel Tre Penne…Il giocatore è quello, e dobbiamo fidarci di Mourinho. Io non so se è quello di cui ha bisogno la Roma, ma visto che Mou è un grande estimatore del giocatore, io mi devo fidare…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Sul mercato per ora non si sta muovendo niente. Anzi le trattative più grosse che sembrano avviate sono quelle in uscita dalle società importanti, come Donnarumma e Hakimi…. Olsen non è un cattivo portiere, ma l’abbiamo visto qui. Bisogna comunicare nella difesa. Sto Buster Keaton non funzionerebbe qua, e infatti non ha funzionato un granché…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Isak? L’importante è che la Roma riesca a risolvere i suoi problemi sul mercato. L’anno scorso dicevamo che il centrocampo era a posto, e invece non lo era manco per niente. Ne serviva un altro, e io ci speravo. Io mi ricordo i voti, fioccavano i 7 e i 7,5 al mercato della Roma, e invece siamo arrivati settimi… I problemi vanno risolti e vanno presi di petto, e non con soluzioni tampone. Il centrocampo va rifatto completamente, e poi c’è il nodo dell’attaccante da sciogliere…”

Marco Juric (Rete Sport): “L’attaccante egoista da 30 gol di ti costa almeno 60-70 milioni, e non è facile trovarlo. Le parole di Mourinho di ieri sono abbastanza lapalissiane. Icardi è l’esempio del calciatore egoista, ora non so se ha ancora nei piedi 30 gol a stagione. Ma la sua più grande pecca è che se negli ultimi 15 metri è devastante, negli altri 85 non si vede. Mourinho ti dice che se un attaccante gli dà la certezza di fare un gol a partita, allora se lo prende sempre. E la mente mi è andata a Icardi…”

Stefano Agresti (Tele Radio Stereo): “La Roma deve rimpiangere uno come Schick. Un’altra società lo avrebbe aiutato, a Trigoria non lo hanno mai supportato, mai messo nelle condizioni ideali di giocare. Un errore che spesso fa il calcio italiano che giudica troppo in fretta…”

