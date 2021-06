Calciomercato Roma, contatti esplorativi per Icardi. Interessate anche Juve e Milan

AS ROMA NEWS – Resta in orbita Roma il nome di Mauro Icardi. Stando a quanto rivela oggi Tele Radio Stereo, ci sono stati nei giorni scorsi degli abboccamenti con gli agenti del calciatore.

Secondo le indiscrezioni riferite dal giornalista Augusto Ciardi lungo le frequenze dell’emittente radiofonica, circa tre settimane fa alcuni intermediari che lavorano per Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante argentino in forza al PSG, avrebbero stabilito dei contatti per sondaggi esplorativi con tre club italiani: Roma, Juventus e Milan.

Per ora dunque semplici colloqui. I giallorossi sono a caccia di un attaccante, ma ancora non si capisce di che livello sarà il colpo che i Friedkin vorranno regalare a Mourinho. Restano caldi i nomi di Belotti, Isak e Daka.

Fonte: Tele Radio Stereo