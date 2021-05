Aldair: “Alla Roma manca cattiveria, con Mourinho non succederà. Il calo della squadra? C’è qualcosa che non va con l’allenatore”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Pluto Aldair, ex difensore della Roma che in giallorosso vinse anche uno scudetto, ha parlato al Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) dell’arrivo di Mourinho e delle ambizioni dei Friedkin.

“Mourinho? Ho saputo, mi fa piacere. Scelta ottima, ci fa sperare che rispetto agli ultimi tempo possa ottenere qualche risultato in più, che la piazza merita. Penso che avrà dato alcuni nomi alla società, vorrà una squadra competitiva. La Roma deve crescere per tornare a quei livelli. Me lo auguro da ex e da tifoso”.

Sulla stagione negativa della Roma: “Nel campionato italiano per come gioca la Roma oggi è difficile fare risultati, la difesa è troppo esposta, prende troppi gol e per arrivare a grandi traguardi bisognare pensare pensare più ai risultati che al gioco. Non credo che i giocatori si tirino indietro, probabilmente c’è qualcosa che non va con l’allenatore, oppure tra i giocatori stessi. Quando si vede una squadra poco determinata sono questi i motivi. E’ mancata cattiveria, con Mourinho questo non succederà“.

Sul derby: “Speriamo che contro la Lazio ci sia una reazione, la squadra deve avere carattere, voglia di vincere, è la penultima partita, deve chiudere bene. Speriamo che i giocatori siano concentrati”.

Sulla necessità di inserire una figura di spessore che faccia da collante tra squadra e società: “L’esperienza mi dice che in tutte le società un ex giocatore che vanta un trascorso importante nel club. Anche in Brasile è così. Uno che conosce l’ambiente, che può dare consigli. Alla Roma non c’è. Abbiamo Bruno Conti, ma lavora con i giovani. Speriamo che possa tornare un nome importante, come Totti o De Rossi“.

Fonte: Corriere dello Sport