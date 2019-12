Alisson: “Seguo sempre i giallorossi, forza Roma!” (VIDEO)

ULTIME AS ROMA – Alisson Becker non dimentica la Roma. Il portiere brasilliano, impegnato nel mondiale per club con la maglia del Liverpool, ha mandato un messaggio speciale alla sua vecchia squadra.

“Segui ancora il calcio italiano, e in particolare la tua vecchia squadra?“, gli chiede un giornalista. La risposta di Alisson non lascia dubbi: “Sempre…forza Roma!”.

Questo il video delle parole del portiere brasiliano, passato al Liverpool per la cifra record di 72,5 milioni di euro.