Alla Roma Primavera non basta il gol di Bove: solo 1 a 1 nel derby contro la Lazio

AS ROMA NEWS – La Roma Primavera non sa più vincere, e anche contro una piccola Lazio finisce 1 a 1 il derby giocato tra le mura amiche.

Il primo tempo si chiude senza reti, ma sono i giallorossi a recriminare per il predominio territoriale e per le tante occasioni create, specie con Ciervo e Felix. La Lazio pericolosa soprattutto in contropiede, specie nel finale di frazione quando Mastrantonio è bravo a salvare su un gran colpo di testa di Franco.

Ma nella ripresa la Roma finalmente passa: al 54esimo Darboe lancia nello spazio il velocissimo Felix che è bravissimo a trovare a centro area Bove, il centrocampista col destro beffa in contropiede Peruzzi, figlio d’arte dell’ex portiere giallorosso.

La gioia dura poco, circa dieci minuti: su calcio d’angolo si accende una mischia in area giallorossa, conclusa da Bertini in maniera vincente per l‘uno a uno della Lazio. Al 68esimo Podgoreanu, subentrato da poco, ha sul sinistro il gol del nuovo vantaggio ma calcio alto a porta sguarnita.

De Rossi prova a giocarsi gli ultimi venti minuti con le due punte e inserisce in campo Tall. Ma la Roma ha già dato il suo meglio e non riesce a impensierire più Peruzzi. Finisce uno a uno, quarta partita senza vittorie per i giallorossi.

Giallorossi.net – A. Fiorini