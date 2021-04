FONSECA: “Con tutta la rosa a disposizione saremmo stati competitivi anche in campionato. Villar? Calo fisiologico, ora è in crescita”

AS ROMA NEWS – Torna a parlare in conferenza stampa mister Paulo Fonseca, che risponde alle domande dei giornalisti sull’impegno dei giallorossi di domani pomeriggio sul campo del Cagliari. Queste le dichiarazioni dell’allenatore della Roma:

Sky Sport: “Come stanno Smalling, Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy? Qualcuno di questi può giocare titolare domani?”

“Stanno bene, saranno tutti convocati. Vediamo se uno di loro può iniziare, ma va gestita con attenzione. Ma sono molto contento di averli per domani”.

Sky Sport: “Dopo l’Europa League è arrivata una sola vittoria, è questo il problema? Può essere un rischio per domani vista la gara di giovedì?”

“Sì, confesso che è difficile gestire tutte queste partite, specie quando non hai tutti i giocatori a disposizione. E una cosa è all’inizio della stagione, una cosa è adesso. Questo non succede solo alla Roma che sta andando avanti in Europa League. Succede anche a Villarreal e Arsenal, è difficile gestire specie quando non hai tutti i giocatori”.

Gazzetta dello Sport: “Che succede a Villar? E’ stanco?”

“No, non è stanco. E’ normale non tenere sempre lo stesso livello per tutta la stagione. Lui ha iniziato bene, poi ha avuto un calo, ma ora è di nuovo in crescita”.

Corriere dello Sport: “Secondo lei questa Roma ha un’idea come dice Montella?”

“Sì, abbiamo una nostra identità di gioco”.

Il Romanista: “Ci sarà spazio per Jesus e Pastore?”

“Vedremo domani”.

Il Tempo: “Contro l’Atalanta abbiamo rivisto la difesa a 4 con Cristante a centrocampo: è una scelta del momento o fatta in preparazione del Manchester?”

“E’ stata una strategia per l’Atalanta, solo per quella partita”.

Tele Radio Stereo: “Quanti cambi farà rispetto a giovedì?”

“Alcuni”.

Centro Suono Sport: “Come si lavora per tenere alta la concentrazione in vista della partita dell’Old Trafford?”

“La squadra contro l’Atalanta ha lottato fino alla fine, è un buon esempio, e anche domani vogliamo vincere. Anche il Cagliari vorrà farlo, non sarà facile, ma vogliamo vincere”.

Rete Sport: “Questa rosa era attrezzata per competere in campionato e in coppa? Lo sarebbe stata senza infortuni?”

“Sì. Non mi piace cercare alibi o scuse, ma è una realtà. Abbiamo perso giocatori importanti in momenti chiave della stagione, con loro avremmo potuto fare di più”.

Roma TV: “Cagliari squadra pericolosa, servirà tenere la guardia alta”.

“Il Cagliari è in un buon momento, loro sanno che è importante questa partita. Come ho detto la squadra deve stare con la testa al campionato, non devono mancare le motivazioni”.

Roma Radio: “Come sta fisicamente la squadra? Pensa di averla al top per il finale di stagione?”

“La squadra sta bene fisicamente, si è visto contro l’Atalanta. Ora con più giocatori starà meglio. Mirante? E’ infortunato”.

Giallorossi.net – A. Fiorini