Alla scoperta della Real Sociedad: da Merino a Oyarzabal, quanti talenti in squadra. Mancherà l’ex giallorosso Sadiq

AS ROMA NEWS – Sarà la Real Sociedad, attualmente terza nel campionato spagnolo, l’avversaria della Roma negli ottavi di finale di Europa League.

Un cliente scomodo dunque per i giallorossi, una squadra che gioca un calcio tipicamente spagnolo, con tanto possesso di palla e molta qualità in mezzo al campo e sulle ali.

La squadra basca è formata per lo più da calciatori iberici, ed è allenata da Imanol Alguacil fin dal lontano 2018, tecnico che come schema di base predilige per lo più il 4-3-1-2.

Le stelle della squadra sono Mikel Oyarzabal, esterno offensivo dalla grandissima qualità tecnica, e Mikel Merino, centrocampista centrale e leader dei suoi.

In questa stagione, stanno facendo molto bene anche l’esterno destro Brais Mendez e il centravanti norvegese Alexander Sörloth, che sta sostituendo l’ex giallorosso Umar Sadiq, infortunatosi al ginocchio a inizio stagione.

Il nigeriano salterà di sicuro la sfida contro la sua vecchia squadra. Una buona notizia, vista la facilità con cui stava segnando l’ex centravanti della Roma.

Giallorossi.net – G. Pinoli