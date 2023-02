SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: la Roma pesca la Real Sociedad negli ottavi di finale

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ci siamo. Gli occhi di tutti i tifosi sono rivolti a Nyon, dove tra poco (inizio del sorteggio ore 12) la Roma conoscerà la sua prossima avversaria negli ottavi di finale dell’Europa League 2022-2023.

I giallorossi, posizionati in seconda fascia per non aver vinto il proprio girone, dovranno evitare lo spauracchio Arsenal, decisamente l’avversaria più temibile tra le teste di serie. Abbordabili invece gli ungheresi del Ferncvaros e i belgi dell’Union Saint-Gilloise.

La nostra redazione seguirà live il sorteggio con la consueta diretta testuale che vi informerà sulla composizione degli ottavi di finale.

IL RACCONTO LIVE DEL SORTEGGIO DI NYON

Ore 12:40 – La Roma affronterà la Real Sociedad negli ottavi di finale di Europa League. Andata il 9 marzo all’Olimpico, ritorno il 16 in Spagna.

Ore 12:15 – Si parte. Qui sotto la composizione in diretta del quadro degli ottavi di finale dell’Europa League:

Union Berlin–Union Saint-Gilloise

Sevilla–Fenerbahce

Juventus–Friburgo

Bayer Leverkusen–Ferencvaros

Sporting Lisbona–Arsenal

Manchester United–Real Betis

AS Roma–Real Sociedad

Shakhtar–Feyenoord

Ore 12:00 – L’evento è appena iniziato. Ora saranno presentate le 16 finaliste e poi si procederà al sorteggio.

Ore 11:50 – Dieci minuti all’inizio dell’evento. Queste le squadre divise tra le due urne.

PRIMA FASCIA: Arsenal (ING), Betis (SPA), Fenerbahçe (TUR), Ferencváros (UNG), Feyenoord (OLA), Friburgo (GER), Real Sociedad (SPA), Union Saint-Gilloise (BEL).

SECONDA FASCIA: Roma (ITA), Union Berlin (GER), Manchester United (ING), Juventus (ITA), Bayer Leverkusen (GER), Siviglia (SPA), Shakhtar Donetsk (UCR), Sporting Lisbona (POR).

Giallorossi.net – Andrea Fiorini