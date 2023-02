“ON AIR” – ROSSI: “Prova da grande”, FOCOLARI: “Questa Roma è uno squadrone per l’Europa League”, CENTO: “Ce la giochiamo contro tutte, Arsenal compresa”, PUGLIESE: “Ma ora incontrerei volentieri il Ferencvaros…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Roma è stata protagonista di una prestazione maiuscola, ha giocato da grande squadra anche a livello di spettacolo, perchè segna due gol bellissimi. Quando Spinazzola ha messo quel cross in area e ho visto che arrivava sul piede di Dybala già ho cominciato a esultare. Se fosse capitato sul piede di qualsiasi altro giocatore non so dove sarebbe finito quel pallone. Sembra un gol facile, ma non lo è. Il Salisburgo non ha mai fatto niente, tiri in porta zero, la Roma ha ampiamente meritato di passare il turno contro una squadra che scendeva dalla Champions League, non dimentichiamolo mai…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ieri primo tempo da grande squadra. Quello di Dybala è un grandissimo gol. Sorteggio? Mettendo le squadre in fila per difficoltà ci sono Arsenal, Real Sociedad, Betis e Friburgo… Di queste non mi dispiacerebbe rigiocare contro il Betis, forse tra queste è la meno forte. Io potendo scegliere, prendere il Ferencvaros, ma lo sanno tutti che pescheremo l’Arsenal…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Ieri il mio migliore in campo è stato Belotti. Ieri è stata la sua serata. Il ragazzo ha avuto grandi difficoltà a trovare la forma e lo spazio, ma ieri ha combattuto su ogni palla, ha rimediato punizioni, ha sbloccato la partita al momento giusto…Dobbiamo dare a lui la palma del migliore in campo… Sorteggio? La Roma se la gioca con tutte, compresa l’Arsenal. Ovviamente l’eviterei, ma anche il sorteggio peggiore ci mette in condizione di giocarcela alla pari. La gara di ieri ci ha detto due cose: la Roma squadra e l’allenatore ci tengono ad andare avanti in Europa League…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Per me il migliore ieri è stato Dybala, gioca un altro sport, è illegale…e poi Spinazzola, su quella fascia è stato devastante. Ieri lo abbiamo rivisto ai livelli dell’Europeo, che è uno dei terzini più forti d’Europa. Bravo Belotti, ma Spinazzola e Dybala hanno fatto una partita di un altro livello… Sorteggio? Se potessi scegliere me ne andrei in Ungheria con il Ferencvaros o in Belgio con l’Union Saint-Gilloise…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “La mentalità vincente è la parola chiave di oggi, che non vuol dire vincere tutto, ma provare a vincere sempre, a non a fare il bulletto, a non fare il gradasso perchè hai vinto una coppa, o a rifiutarti di giocare perchè non arriva il rinnovo di contratto che chiedi… E questa mentalità non dipende solo dall’allenatore, ma anche della società, di come si vive dentro Trigoria…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Quali sono le squadre più forti della Roma in Europa League sulla carta? Arsenal, Manchester United e la Juventus, che senza penalizzazioni starebbe davanti. La Roma è una squadra capace di tutto, dipende sempre da lei. E’ una squadra che riesce a giocare talmente male come contro la Cremonese e poi talmente bene come ieri che mi fa pensare che sia bipolare. Se però tu hai Dybala, Spinazzola, Belotti tornati ad alti livelli, e non hai in campo i bambini costretti a fare i titolari, vien da sé che è una cosa diversa. Sorteggio? Una delle due più facili andrà di sicuro alla Juve. Alla Roma magari andrà una squadra spagnola…”

Furio Focolari (Radio Radio): “E’ stato un turno particolarmente favorevole. Roma, Juve, Lazio e Fiorentina hanno fatto il loro. La cosa clamorosa sono semmai le tre vittorie delle italiane in Champions. La Roma ieri ha fatto una partita importante, è una squadra. Pensate ai cambi di ieri: ma chi si può permettere di mettere Wijnaldum, El Shaarawy, Abraham… Ma ragazzi, la Roma ha Dybala…La Roma è uno squadrone a livello di Europa League. Spinazzola se gioca come ieri è un calciatore stratosferico. La Roma ci sta tra le favorite alla vittoria finale…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma ha giocato una gran bella partita, mi è piaciuta molto, ha giocato come può fare per la qualità che ha. Se hai gente come Matic e Cristante a centrocampo, Pellegrini e Dybala sulla trequarti, ma perchè devi giocare male? Non ti sei inventato niente, hai una squadra molto forte…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma ha giocato una gran partita, ha fatto un primo tempo di livello molto alto. Avere a disposizione giocatori come Solbakken, Wijnaldum, Spinazzola e Belotti ti alzano di molto l’asticella. E poi c’è Dybala, che è un giocatore che ti fa la differenza a un livello alto. Se Matic può riposare una settimana e poi giocare questo tipo di calcio, la qualità ti sale tantissimo. Contro le Cremonese però sarà tutta un’altra partita, e ci sarà da stare molto attenti…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!