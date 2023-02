Dybala, solo Joya: “E’ in gare come queste che devo dare qualcosa in più. Non immaginavo questa passione dei tifosi”

AS ROMA NEWS – Magie. Dribbling col pallone incollato al piede. Un gol di classe, come lo sono i suoi. Paulo Dybala si gode la serata dell’Olimpico e il passaggio agli ottavi di finale di Europa League.

“Partita difficile, ma l’abbiamo giocata come se fosse una finale“, le parole del calciatore a fine gara. “I miei compagni hanno fatto una gara incredibile dal punto di vista della voglia e del carattere. Dal primo minuto si è visto che cercavamo di dare il meglio. Abbiamo fatto una bella partita e meritavamo la vittoria”.

Mourinho lo ha schierato dal primo minuto nonostante l’argentino non fosse al top della condizione, ma lui ha risposto sul campo con una prestazione sontuosa: “In queste partite devo dare qualcosa in più anche se non sono la 100%. Devo aiutare il mister e i miei compagni, ho stretto i denti e per fortuna abbiamo vinto”.

Il pubblico romanista è stato decisivo anche ieri: “Non immaginavo questa passione dei tifosi. Dall’esterno la vedevo, ma dall’interno è differente. La gente è incredibile, anche in questa partita c’è stato il sold out ed è come se giocassero loro. Noi diamo sempre qualcosa di più grazie ai tifosi. Il mister aveva chiesto a loro di aiutarci, mi sa che lo hanno fatto troppo“, ha detto ridendo.

La Roma all’Europa League ci tiene, eccome. E quando si ha un tecnico “special” tutto è possibile: “Un allenatore come Mourinho sa cosa serve in queste partite. Noi dobbiamo pensare alla prossima partita contro la Cremonese, dobbiamo sempre dare il meglio sia in Serie A sia in Europa League”.

Giallorossi.net – F. Turacciolo