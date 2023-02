Questa sì che è ROMA

AS ROMA NEWS – Giustizia è fatta. Dopo la sfortunata sconfitta di Salisburgo, la Roma rimette le cose a posto e capovolge l’uno a zero dell’andata grazie ai gol di Belotti e Dybala, entrambi realizzati in un primo tempo praticamente perfetto dei giallorossi.

La prima frazione è infatti un monologo romanista: i ragazzi di Mou ringhiano su ogni pallone, corrono, pressano, e soprattutto danno la netta impressione di sapere cosa fare col pallone. Merito di una crescita generale di condizione, e il recupero di alcuni calciatori chiave, di quelli che possono farti svoltare una stagione.

Su tutti il ritorno a livelli altissimi di Leonardo Spinazzola, uno che quando sta bene con le gambe e con la testa fa la differenza. Ed è quello che succede ieri: due progressioni devastanti aprono un solco a sinistra, poi il terzino è bravissimo a confezionare palloni d’oro prima per la testa di Belotti, e poi per il mancino magico di Dybala, che capitalizzano al meglio una superiorità schiacciante.

Nella ripresa la Roma non si ferma, continua a non dare respiro agli austriaci, che diventano letteralmente incapaci di reagire. Il simbolo della serata è Andrea Belotti, in totale trance agonistica: il Gallo corre, lotta, difende ogni pallone con un vigore e un efficacia fuori dal comune, finendo la partita stremato. L‘ovazione dell’Olimpico è il giusto riconoscimento per un altro giocatore ritornato ai suoi livelli.

Per Rui Patricio invece è la solita serata di riposo, con il portoghese che non fa una sola parata degna di nota nell’arco di novantacinque minuti di gioco. Il triplice fischio mette fine a una serata incredibilmente tranquilla nonostante la qualità dell’avversario. Mentalità, solidità e qualità degli interpreti: questa Roma ragiona da grande. E può dire la sua anche in Europa.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini