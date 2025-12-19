Allarme difesa: Hermoso in dubbio per Juventus-Roma, Gasp prepara le alternative

La Roma si avvicina alla sfida dell’Allianz Stadium con più di un pensiero legato alla difesa. Alla vigilia del big match contro la Juventus, Gian Piero Gasperini ha lanciato l’allarme su Mario Hermoso, alle prese con un affaticamento che ne mette in dubbio la presenza.

“Qualche problema con Hermoso che speriamo di risolvere”, ha spiegato il tecnico in conferenza stampa a Trigoria, chiarendo però che non si tratta di uno stiramento né di un problema muscolare serio. Un dettaglio importante, ma il tempo stringe e la sua disponibilità resta in bilico.

Lo scenario si complica ulteriormente per l’assenza certa di Ndicka, partito per la Coppa d’Africa, che costringe Gasperini a valutare soluzioni alternative senza stravolgere l’assetto. Il concetto è chiaro: toccare un elemento in difesa rischia di coinvolgerne tre.

“Vorrei toccare il meno possibile la squadra”, ha sottolineato Gasp, spiegando come l’arretramento di Celik obbligherebbe a spostamenti a catena non ideali in una partita di questo peso. Le opzioni sul tavolo sono poche e definite: Ziolkowski, Celik e Ghilardi, con Rensch che può essere utilizzato anche nei tre dietro. Ma lo stesso allenatore non nasconde le difficoltà: se dovessero mancare anche Hermoso, la situazione diventerebbe decisamente più complicata.

Redazione GR.net