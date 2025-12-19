JUVENTUS-ROMA, i convocati di Gasperini: in lista Hermoso e il baby Mirra

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Juventus-Roma, giornata numero 16 di Serie A. Di seguito l’elenco dei calciatori a disposizione del tecnico.

Presente Mario Hermoso, in dubbio per un affaticamento muscolare: il difensore è stato aggregato ai compagni e proverà a stringere i denti. Convocato anche il baby Jacopo Mirra, difensore centrale della Primavera. In elenco anche Sangarè e Bah.

Portieri: Svilar, Gollini, Vasquez.

Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangaré, Mirra, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Kone, Baldanzi, Pisilli, Bah.

Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy.

Fonte: asroma.com