Il mercato Roma entra nel vivo: doppio colpo in arrivo, Dovbyk e Baldanzi in uscita

Il mercato della Roma entra finalmente nel vivo. Dopo settimane di sondaggi, attese e porte chiuse, a Trigoria qualcosa si muove davvero. Frederic Massara lavora su più tavoli con un obiettivo chiaro: consegnare a Gasperini un attacco più profondo, versatile e pronto a reggere l’urto della seconda parte di stagione.

Il nome caldo è tornato ad essere Giacomo Raspadori. Qualche settimana fa il ds giallorosso aveva già bussato alla porta dell’Atletico Madrid, incassando però un doppio “no”, dal club e dal giocatore. Oggi lo scenario è cambiato. L’ex Napoli vuole tornare in Italia, ha bisogno di spazio e continuità per rilanciarsi e tenere vivo il sogno Mondiale. I primi contatti sono stati positivi: sul tavolo c’è un prestito con diritto di riscatto tra i 18 e i 20 milioni, destinato a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di obiettivi ancora da definire, sia individuali che di squadra.

Raspadori non è l’alternativa a Joshua Zirkzee, che resta il grande obiettivo per il ruolo di centravanti. L’olandese del Manchester United continua a essere il primo nome sulla lista di Gasperini. L’idea, ambiziosa ma concreta, è quella di un doppio colpo offensivo, con profili complementari: Zirkzee per guidare l’attacco, Raspadori per muoversi tra punta e trequarti.

Per farlo, però, serviranno delle uscite. La situazione più delicata è quella di Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino è stato offerto tramite intermediari a diversi club europei. Lo scambio con l’Everton che porterebbe Beto a Roma resta una pista viva, anche per una questione di bilanci, ma attenzione anche alle sirene turche, con il Fenerbahce in prima fila. In lista di partenza c’è anche Baldanzi: il Verona è in netto vantaggio sul Pisa e ha già aperto alla destinazione.

Massara, intanto, non si ferma. Mathys Tel si allontana giorno dopo giorno, mentre Yuri Alberto del Corinthians è il primo nome in caso di mancato accordo con il Manchester United: valutazione intorno ai 25 milioni e gradimento già espresso da Gasperini, che lo aveva indicato anche in estate. Restano monitorati anche Gudmundsson e Marco Pasalic dell’Orlando City. Più defilati, e in ottica futura, i profili di Giovane ed Ekathor, destinati semmai all’estate.

Fonte: Il Messaggero