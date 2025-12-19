Il mercato Roma entra nel vivo: doppio colpo in arrivo, Dovbyk e Baldanzi in uscita

Il mercato della Roma entra finalmente nel vivo. Dopo settimane di sondaggi, attese e porte chiuse, a Trigoria qualcosa si muove davvero. Frederic Massara lavora su più tavoli con un obiettivo chiaro: consegnare a Gasperini un attacco più profondo, versatile e pronto a reggere l’urto della seconda parte di stagione.
Il nome caldo è tornato ad essere Giacomo Raspadori. Qualche settimana fa il ds giallorosso aveva già bussato alla porta dell’Atletico Madrid, incassando però un doppio “no”, dal club e dal giocatore. Oggi lo scenario è cambiato. L’ex Napoli vuole tornare in Italia, ha bisogno di spazio e continuità per rilanciarsi e tenere vivo il sogno Mondiale. I primi contatti sono stati positivi: sul tavolo c’è un prestito con diritto di riscatto tra i 18 e i 20 milioni, destinato a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di obiettivi ancora da definire, sia individuali che di squadra.
Raspadori non è l’alternativa a Joshua Zirkzee, che resta il grande obiettivo per il ruolo di centravanti. L’olandese del Manchester United continua a essere il primo nome sulla lista di Gasperini. L’idea, ambiziosa ma concreta, è quella di un doppio colpo offensivo, con profili complementari: Zirkzee per guidare l’attacco, Raspadori per muoversi tra punta e trequarti.
Per farlo, però, serviranno delle uscite. La situazione più delicata è quella di Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino è stato offerto tramite intermediari a diversi club europei. Lo scambio con l’Everton che porterebbe Beto a Roma resta una pista viva, anche per una questione di bilanci, ma attenzione anche alle sirene turche, con il Fenerbahce in prima fila. In lista di partenza c’è anche Baldanzi: il Verona è in netto vantaggio sul Pisa e ha già aperto alla destinazione.
Massara, intanto, non si ferma. Mathys Tel si allontana giorno dopo giorno, mentre Yuri Alberto del Corinthians è il primo nome in caso di mancato accordo con il Manchester United: valutazione intorno ai 25 milioni e gradimento già espresso da Gasperini, che lo aveva indicato anche in estate. Restano monitorati anche Gudmundsson e Marco Pasalic dell’Orlando City. Più defilati, e in ottica futura, i profili di Giovane ed Ekathor, destinati semmai all’estate.
Fonte: Il Messaggero
Io non ci credo che Dovbyk sia in uscita… E soprattutto spero non per Beto
Sono d’accordo sul fatto che Neto non vale Dovbyk. Ritengo la sua assenza, il classico infortunio tecnico, visto che non rientra nei schemi di Gasp e lui non lo fa giocare. Rimane il fatto che è forte e se lo dovesse prendere Allegri al Milan o altra top come la Juve del simpatico toscanaccio brontolone, sono pronto a scommettere che farà minimo 20 gol a campionato. Diamo a Gasp giocatori pronti e forti e ci divertiamo alla grande.
Sempre Forza Roma!!
Più che altro niente di nuovo rispetto alla situazione di quest’estate. Bisogna cedere prima di poter comprare. Se non ci sei riuscito ad agosto a vendere Dovbik dopo un’annata “importante” in termini di gol perchè ci dovresti riuscire adesso?
Sono solo chiacchiere giornalistiche.
Prendere 2 giocatori relativamente giovani con una buona esperienza sulle spalle in Serie A prendendoli in prestito con il riscatto a questi prezzi (20 Raspadori e 25 Zirkzee) fai un affare e migliori sensibilmente l’attacco. Poi se Baldanzi lo dai al Verona va fatto lo scambio già adesso con Giovane e Alphadjo Cissé (ora in prestito al Catanzaro) per essere totalmente coperto in attacco a livello numerico e garantirti un potenziale crack come Cissé (classe 2006) e darei via Dovbyk, Pellegrini, Dybala, El Sha e Bailey.
Per favore MASSARA : prendi YURI ALBERTO !! E’ molto più forte ( e integro…) di Zirkzee e costa 5-10 mln in meno !! Y.Alberto a gennaio ed Ekathor in estate e la Roma del futuro è fatta!!
Dovbyk è un signor giocatore. Con uno come Spalletti farebbe 25 goal.
Baldanzi può giocare solo a Empoli o in provincia, nella serie B.
A gennaio serve un centravanti vero alla Jonathan David , perché col bidone olandese dello United la Champions la vediamo col cannocchiale.
Raspadori sarebbe un gran colpo
effettivamente quel bidone olandese ha portato il Bologna in CL soffiandoci il posto..
Eppure ricordo che si diceva “Dovbyk con Gasperini farà 25 gol” ora è cambiato il disco: è con Spalletti che li farà. In effetti David sta facendo sfracelli in Italia.
Nonymous David gioca titolare da poche partite. La Juve aveva Vlahovic, oggi infortunato, pagato 85 mln.. Il canadese ex Lille con Spalletti farà sfracelli
Ieri ho visto la semifinale di supercoppa e c’era un boato ogni volta che Modric riceveva la palla. Sul serio state così nella valutazione dei giocatori? Conta il nome?
Se dovessero arrivare Raspadori e Zirkzee per sostituire Baldanzi e Dovbik la Roma potrebbe dare maggiore imprevedibilità e dinamismo al reparto offensivo e sicuramente qualche gol in più, non ci vuole molto del resto.
Ad ogni modo la Roma sta costruendo una squadra non solo per il presente ma anche per il futuro,basti guardare l’età media di alcuni giocatori considerati fondamentali,da Soule’ a Svilar,da Kone a Weisley,da Ndika a EA,ma anche altri che potrebbero rivelarsi utili nel corso della stagione,come Pisill,iFerguson,Ghilardi,Ziolkoswky,Rensch etc…
Con l’arrivo eventuale di Zirkzee 24 anni,e Raspadori 26 anni,l’età media si abbasserebbe ulteriormente e se a giugno ci si dovesse liberare di alcuni giocatori più in là con l’età,con ingaggi pesanti e non determinati per il gioco di Gasperini,forse per la prima volta dai tempi del Ds spagnolo la Roma getterebbe le basi per un vero progetto di medio periodo.
In ultimo non mi dispiacerebbe l’acquisto di Frendrup, per rinforzare il centrocampo,24 enne,giocatore solido che conosce il campionato italiano e che non dovrebbe costare uno sproposito.
Piu che Frendrup io che è un box to box cercherei un vice El Aynaoui visto che quest’ultimo va in Coppa d’Africa.. una nostra vecchia conoscenza può occupare bene quel ruolo ed è Gourna-Douath che non hai neanche bisogno di integrarla nel gruppo dato che già conosce gran aprte dei compagni e stiamo coperti anche a centrocampo
Certo attualmente la roma non è da scudetto ma se massara dovesse portare sia raspadori che zirze ti rinforzi in attacco con tanta roba è se il problema attuale sono centravanti, esterno destro ha quel punto se stai lì attaccato alle prime della classe fino a gennaio possiamo dire che la roma può lottare per lo scudetto…intanto yuve roma 0-2 daieeee
Quindi a gennaio avremo un solo giocatore a titolo definitivo.
A giugno avremo quindi 1 attaccante e 3 centrocampisti sotto contratto. 7 giocatori da comprare senza cederne altri.
Ma ‘nfatti si fanno di roba bbona…
Quanti capiscioni, allenatori e DS a spasso nel sito… come mai non avete un contratto con squadre di serie A?
forza Roma!
Non mi soffermo sui nomi degli eventuali giocatori in arrivo e sui possibili partenti,quello che apprezzo nella dirigenza della Roma è la volontà di assecondare le richieste di Gasperini
( sempre nei limiti del possibile) ,perchè quest’anno il campionato offre uno scenario particolarmente allettante per il primato.
Ricordo ancora a tutti quanto dichiarato pochi giorni fa dal nostro Mister : “Non firmo per il 4° posto…”. A me uno che fa un’affermazione del genere ,senza mettere le mani avanti con i se e con i ma, già mi manda in sollucchero, perchè segno di mentalità vincente e di ambizione sportiva.
prendiamo calciatori di qualità e togliamo tanti pesi morti
