Roma: Zirkzee per il presente, Ekathor l’investimento del futuro

Joshua Zirkzee continua a essere il nome cerchiato in rosso sull’agenda di Trigoria. La richiesta del Manchester United, che ha “sparato” 50 milioni di euro ma che si è detta disposta ad abbassare le pretese in caso di obbligo di riscatto, non ha modificato i piani di Massara, che resta al lavoro per limare le pretese inglesi e trovare una formula sostenibile.

La Coppa d’Africa rischia di rallentare l’operazione, ma la volontà dei Friedkin è chiara: provare ad accontentare Gasperini e portare l’attaccante olandese nella prima settimana di gennaio.

Nel frattempo, la Roma tiene vive le alternative. Yuri Alberto del Corinthians resta un’opzione concreta, mentre continuano i monitoraggi su Raspadori e Gudmundsson, profili già pronti e più vicini all’idea di calcio dell’allenatore. Più defilata, almeno per ora, la pista che porta a Mathys Tel, ritenuto meno funzionale per tempistiche e costi.

Ma il nome che racconta meglio la strategia a medio termine è quello di Jeff Ekathor. L’attaccante del Genoa non è considerato un rinforzo immediato: Gasperini, per gennaio, preferirebbe un giocatore già pronto per fare il titolare e incidere subito. Proprio per questo Ekathor, 19 anni, viene visto come un investimento per l’estate, un profilo da far crescere con calma ma sul quale la Roma intende puntare con decisione.

Classe giovane, margini ampi e caratteristiche che piacciono a Trigoria, Ekathor rappresenta la classica operazione “anticipata”: muoversi prima della concorrenza per assicurarsi un talento destinato a salire di valore. Non è il colpo dell’inverno, ma potrebbe essere uno dei nomi caldi del prossimo mercato, quando l’attacco giallorosso sarà chiamato a un restyling profondo.

Fonte: Il Messaggero