Di Canio: “Gasp mi ha sorpreso, ma vediamo che succede quando le cose non andranno…”

Paolo Di Canio dice la sua sulla Serie A. L’ex attaccante della Lazio ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero, analizzando il campionato italiano tra critiche e riconoscimenti, con parole importanti anche per la Roma di Gasperini.

L’inserimento di Gasperini alla Roma ti ha sorpreso?

“L’inserimento di Gasperini alla Roma mi ha sorpreso e convinto. È riuscito a capire l’ambiente e ha valorizzato la squadra che gli è stata messa a disposizione, che non è proprio la migliore”.

Alla Roma manca un centravanti.

“Esatto, ma il tecnico lo ha capito e gioca un calcio che gli consente di vincere le partite spesso per 1-0. Ma se la Roma fa un gol riesce a difenderlo, se lo prende invece perde perché non è in grado di rifarlo”.

Il bilancio sul lavoro di Gasperini?

“Il lavoro di Gasperini è stato straordinario anche se il suo fuoriclasse non gioca in attacco”.

Di chi stai parlando?

“Di Svilar, un portiere eccezionale. Guardate i voti e le parate che riesce a fare. Spesso salva la Roma e, comunque, le consente con i suoi interventi di vincere. Ce n’è un altro in Italia: Maignan, del Milan, quasi sempre il migliore in campo proprio come Svilar”.

Roma da scudetto?

“Io dico che tutto dipende da Inter e Napoli, se loro girano per gli altri in palio ci sono solo due posti Champions. C’è troppa differenza. E aspetto di vedere il clima intorno alla squadra giallorossa nel momento in cui le cose non andranno bene come adesso”.

Fonte: Il Messaggero