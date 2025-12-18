Di Canio: “Gasp mi ha sorpreso, ma vediamo che succede quando le cose non andranno…”

Paolo Di Canio dice la sua sulla Serie A. L’ex attaccante della Lazio ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero, analizzando il campionato italiano tra critiche e riconoscimenti, con parole importanti anche per la Roma di Gasperini.
L’inserimento di Gasperini alla Roma ti ha sorpreso?
“L’inserimento di Gasperini alla Roma mi ha sorpreso e convinto. È riuscito a capire l’ambiente e ha valorizzato la squadra che gli è stata messa a disposizione, che non è proprio la migliore”.
Alla Roma manca un centravanti.
“Esatto, ma il tecnico lo ha capito e gioca un calcio che gli consente di vincere le partite spesso per 1-0. Ma se la Roma fa un gol riesce a difenderlo, se lo prende invece perde perché non è in grado di rifarlo”.
Il bilancio sul lavoro di Gasperini?
“Il lavoro di Gasperini è stato straordinario anche se il suo fuoriclasse non gioca in attacco”.
Di chi stai parlando?
“Di Svilar, un portiere eccezionale. Guardate i voti e le parate che riesce a fare. Spesso salva la Roma e, comunque, le consente con i suoi interventi di vincere. Ce n’è un altro in Italia: Maignan, del Milan, quasi sempre il migliore in campo proprio come Svilar”.
Roma da scudetto?
“Io dico che tutto dipende da Inter e Napoli, se loro girano per gli altri in palio ci sono solo due posti Champions. C’è troppa differenza. E aspetto di vedere il clima intorno alla squadra giallorossa nel momento in cui le cose non andranno bene come adesso”.
Fonte: Il Messaggero
madonna che menagramo.
Diciamo che se si risparmiava l’ultima battuta aveva fatto un’analisi tutto sommato corretta. Però alla fine è sempre laziale, che ti aspettavi?
Gufo laziale cambia canale!
Mamma mia quanto Je rode, godo come un riccio.
Su Inter e Napoli onestamente ha ragione,
Soprattutto sull’Inter. E il Milan non ha le coppe.
Sul clima: abbiamo perso 7 partite, non pochissime, e non mi pare sia venuto giù nulla eh-
Penserei più al clima a Formello se a Gennaio Lotito non ha sistemato gli indici di liquidità….
E’ proprio un lazziaro complessato.
E niente ancora il salmone andato di traverso. Poveraccio.
La vulgata comune di chi lo conosce, ne parla come di una persona squisita, intanto vorrei capire il metro di giudizio ma non conoscendolo mi fido di altri. La cosa che non riesce a fare è essere lucido quando si parla della Magica, gli si chiude una venetta dell’ipotalamo e straparla, conscio di ciò mette in mezzo il milan per non sembrare fazioso. Comunque la cosa mi rende felice, quando i menagrami rosicano li leggo velentieri. Forza MAGGICA!!!!!
ahahahhahahaha alla Roma fino ad ora non é stato tutto rose e fiori anzi… ma la costruzione sta procedendo bene, i portieri ci sono per parare é il loro ruolo….. vediamo a gennaio se Gasperini verrà accontentato con calciatori più funzionali e poi vi tocca comprare i pannoloni
più lo sento parlare e più capisco che cosa vuol dire essere laziale praticamente niente
… intanto siamo la squadra che ha fatto più punti nell’anno solare, quindi non mi pare che le cose vadano male e possiamo solo migliorare. Quest’anno magari (anzi sicuramente) non vinceremo lo scudetto, ma il prossimo…
Uno parte prevenuto, si intravede l’astio del laziale sul finale, ma tutto sommato l’analisi è corretta.
oscar per il rosicone dell’anno 🏆
Ma ancora gira st’aquilotto?!!
Rosica rosica paolino che se va bene quest’anno centrate la salvezza con un paio di giornate d’anticipo
