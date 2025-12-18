Calciomercato Roma, offerto Pinamonti dal team Raiola

Gennaio si avvicina e la Roma si prepara a entrare nel vivo del mercato invernale con l’obiettivo di accontentare le richieste di Gian Piero Gasperini, intenzionato a rinforzare il reparto offensivo. Tra i nomi finiti sul tavolo di Trigoria c’è anche quello di Andrea Pinamonti.

Secondo quanto riferisce Radio Manà Sport, l’attaccante del Sassuolo, classe 1999, è stato proposto a Frederic Massara dal team Raiola, presente domenica scorsa al Fulvio Bernardini. Un contatto esplorativo, senza trattative avviate, ma utile a fotografare il quadro delle opportunità che iniziano a muoversi in vista di gennaio.

Pinamonti non è il primo nome nella lista della Roma, che continua a valutare profili di livello più alto, ma resta una soluzione che non dispiace a Gasperini per caratteristiche fisiche e conoscenza del campionato. Un centravanti strutturato, abituato a giocare spalle alla porta e a lavorare per la squadra, qualità che il tecnico considera fondamentali nel suo sistema.

Fonte: Radio Manà Sport