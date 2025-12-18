Calciomercato Roma, offerto Pinamonti dal team Raiola

12
60

Gennaio si avvicina e la Roma si prepara a entrare nel vivo del mercato invernale con l’obiettivo di accontentare le richieste di Gian Piero Gasperini, intenzionato a rinforzare il reparto offensivo. Tra i nomi finiti sul tavolo di Trigoria c’è anche quello di Andrea Pinamonti.

Secondo quanto riferisce Radio Manà Sport, l’attaccante del Sassuolo, classe 1999, è stato proposto a Frederic Massara dal team Raiola, presente domenica scorsa al Fulvio Bernardini. Un contatto esplorativo, senza trattative avviate, ma utile a fotografare il quadro delle opportunità che iniziano a muoversi in vista di gennaio.

Pinamonti non è il primo nome nella lista della Roma, che continua a valutare profili di livello più alto, ma resta una soluzione che non dispiace a Gasperini per caratteristiche fisiche e conoscenza del campionato. Un centravanti strutturato, abituato a giocare spalle alla porta e a lavorare per la squadra, qualità che il tecnico considera fondamentali nel suo sistema.

Fonte: Radio Manà Sport

  2. Io prenderei Pinamonti e Raspadori ridando indietro Fergusson e poi a giugno si vede! Intanto cercherei pure di rivitalizzare l’ucraino in modo che a giugno abbia mercato ! I due italiani non sono male anzi, secondo me adatti a Gasperini e i goal li fanno!

  5. a condizioni vantaggiose Pinamonti lo prenderei, giocatore costante nei gol spesso in doppia cifra con squadre modeste , ovviamente come alternativa nella rosa

  10. 25-26 finora 4 gol e 3 assist (16 presenze)
    24-25 11 gol e 1 assist (37)
    23-24 12 gol e 2 assist (40)
    22-23 5 gol e 1 assist (32)
    21-22 13 gol e 2 assist (37)
    20-21 1 gol e 0 assit (10)
    19-20 7 gol e 3 assist (34)
    18-19 5 gol e 3 assist (27)
    17-18 7 gol e 3 assist (11)
    ecc.

    Non è certamente Lewandowski ma nemmeno Fabio Junior, per essere chiari.
    Se non fosse fuffa, ovviamente.

