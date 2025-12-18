Roma, primo colpo per Gasp: Raspadori vicino

In attesa che si sblocchi la pista Joshua Zirkzee, la Roma prova ad accelerare sul mercato e a regalare a Gasperini il primo rinforzo offensivo di gennaio. Con il Manchester United disposto a trattare l’olandese solo dopo la fine della Coppa d’Africa, a Trigoria si lavora su un’alternativa concreta e immediata: Giacomo Raspadori.

Secondo quanto scrive Il Romanista, l’attaccante è in uscita dall’Atletico Madrid e ha già dato il suo ok al ritorno in Serie A. La trattativa è in stato avanzato: il club spagnolo ha aperto alla formula gradita anche alla Roma, ovvero prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Un’operazione sostenibile, che consentirebbe ai giallorossi di rinforzare subito il reparto senza esporsi eccessivamente.

Raspadori, che compirà 26 anni a febbraio, rappresenterebbe non solo una soluzione per l’immediato, ma anche un investimento in prospettiva. L’attacco della Roma, infatti, è destinato a cambiare volto nei prossimi mesi: a giugno scadranno i contratti di Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy, mentre appaiono quasi certi gli addii di Bailey e Ferguson, entrambi destinati a rientrare ai rispettivi club al termine del prestito. Per il giamaicano, tra l’altro, non è da escludere un rientro anticipato all’Aston Villa già a gennaio.

In questo scenario, Raspadori diventerebbe un tassello importante dell’attacco del futuro, oltre a garantire a Gasperini duttilità e qualità tra le linee. La Roma spinge, il giocatore aspetta: il primo colpo dell’inverno giallorosso potrebbe essere molto vicino. In attesa di Zirkzee.

Fonte: Il Romanista