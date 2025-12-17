Zirkzee, la mossa della Roma: giallorossi disposti ad aspettare metà gennaio

La Roma ha fatto la sua scelta: Joshua Zirkzee è il primo nome sulla lista per rinforzare l’attacco nel mercato di gennaio. A Trigoria la linea è chiara e prevede anche una buona dose di pazienza. Il club giallorosso, racconta Gianluca Di Marzio, è infatti disposto ad aspettare fino a metà mese, tra il 18 e il 20 gennaio, per provare ad affondare il colpo sull’attaccante del Manchester United.
Una tempistica che non è casuale. La strategia della Roma è legata alla Coppa d’Africa: lo United potrebbe restare privo di Mbeumo fino a quel periodo e solo dopo il suo rientro sarebbe più propenso a dare il via libera alla partenza di Zirkzee. L’olandese, che con Amorim sta trovando pochissimo spazio, è alla ricerca di continuità e minutaggio, anche in ottica Mondiale 2026.
La formula su cui lavora Massara resta quella del prestito con diritto di riscatto, soluzione che potrebbe anche trasformarsi in obbligo per ammorbidire la posizione del club inglese. I contatti proseguono, ma la Roma sa di dover giocare una partita di attesa e di equilibrio, senza forzare i tempi.
Nel caso in cui l’operazione Zirkzee non dovesse sbloccarsi, a Trigoria non vogliono farsi trovare impreparati. L’alternativa principale resta Beto dell’Everton, nome già noto e profilo ritenuto compatibile, pronto a tornare caldo se la pista inglese dovesse raffreddarsi.
Fonte: Gianlucadimarzio.com
