Fabrizio Romano: “Il Boca sogna Dybala ma la priorità della Joya è la Roma” (VIDEO)

Il Boca Juniors continua a sognare Paulo Dybala, ma al momento il sogno resta tale. Non ci sono trattative in corso per un trasferimento già nel mercato di gennaio e la situazione è molto più chiara di quanto alcune voci lasciassero intendere.
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, la priorità della Joya è rimanere alla Roma per tutta la stagione. Nessuna accelerazione, nessun dialogo avanzato con il club argentino: Dybala vuole chiudere l’annata in giallorosso e solo successivamente valutare il proprio futuro in vista dell’estate 2026, quando il suo contratto con la Roma arriverà a scadenza.
Il Boca, dunque, osserva e aspetta. L’idea di riportare Dybala in patria resta viva, ma non è un tema immediato né per il giocatore né per il club capitolino. Tutto rimandato, senza forzature e senza scossoni in inverno.
🚨🇦🇷 Boca Juniors dream of Paulo Dybala as target for 2026 but no talks are taking place at this stage over January move.
Dybala’s priority is to stay at Roma this season then assess his future ahead of summer 2026 with contract due to expire.
🎥 https://t.co/SX6mcGX9fN pic.twitter.com/yxaGyeHjAa
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 17, 2025
e te credo che vuole chiudere a giugno …. Del resto i contratti sono contratti, folle chi ha proposto questo accordo facendolo diventare se non sbaglio il terzo giocatore più pagato della serie A.
Invece quelli che ne invocano ancora il rinnovo sono normali?
Il contratto era l’unico contratto possibile e accettabile per la Joya, un contratto a salire per raggiungere la qualificazione in Champions, nuovi introiti che avrebbero permesso di pagare dal terzo anno gli arretrati delle prime due stagioni di contratto.
Qualcuno potrebbe obiettare ma perché l’aumento non fu vincolato alla stessa qualificazione?
Evidentemente Paulo ha rifiutato tale vincolo ritenendo non sicura la qualificazione data la rosa della Roma. Come a dire io ci provo a farvi qualificare ma se non ci riesco vorrei essere pagato lo stesso. Più o meno. Daltronde la cosìdetta maxi rata finale è un classico degli attuali acquisti a rate, anche perché forse si sperava di venderlo prima in Arabia o in MLS.
Facile giudicare da dietro la tastiera
io ho a nn ha i soldi neanche per piangere,paredes e andato a scocca un vie alle a Dan
Resta con noi, Dybala, la sera…
grande Dybala!!!!!!!!!!!
