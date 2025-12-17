Fabrizio Romano: “Il Boca sogna Dybala ma la priorità della Joya è la Roma” (VIDEO)

Il Boca Juniors continua a sognare Paulo Dybala, ma al momento il sogno resta tale. Non ci sono trattative in corso per un trasferimento già nel mercato di gennaio e la situazione è molto più chiara di quanto alcune voci lasciassero intendere.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, la priorità della Joya è rimanere alla Roma per tutta la stagione. Nessuna accelerazione, nessun dialogo avanzato con il club argentino: Dybala vuole chiudere l’annata in giallorosso e solo successivamente valutare il proprio futuro in vista dell’estate 2026, quando il suo contratto con la Roma arriverà a scadenza.

Il Boca, dunque, osserva e aspetta. L’idea di riportare Dybala in patria resta viva, ma non è un tema immediato né per il giocatore né per il club capitolino. Tutto rimandato, senza forzature e senza scossoni in inverno.

