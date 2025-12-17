ULTIME DA TRIGORIA – Dovbyk ancora out, incerto il suo recupero per la Juve

A Trigoria continuano le prove in vista di Juventus-Roma, ma il rebus per l’attacco resta aperto. Nemmeno oggi Artem Dovbyk ha preso parte all’allenamento con il gruppo, confermando che il suo rientro è tutt’altro che scontato.

Nei giorni scorsi l’ucraino sembrava sulla via del recupero anticipato: era tornato ad allenarsi, seppur parzialmente, con i compagni e si ipotizzava una possibile convocazione già per Roma-Como, lunedì scorso. Ora, però, è arrivata una nuova frenata, e resta da capire se Dovbyk riuscirà a strappare una presenza almeno in panchina per il big match di sabato sera all’Allianz Stadium.

A prescindere da questo, Gasperini punterà con ogni probabilità su Ferguson al centro dell’attacco, con Dybala pronto a insidiare il posto e offrire alternative in fase offensiva. La situazione resta in evoluzione e a Trigoria si seguiranno attentamente le condizioni dell’ucraino fino all’ultimo, con la squadra che continua a lavorare sotto la pioggia romana per farsi trovare pronta contro i bianconeri.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini