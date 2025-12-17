FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 17 dicembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 13:10 – Massara non molla Yuri Alberto

Il DS Massara tiene d’occhio Yuri Alberto, attaccante brasiliano del Corinthians classe 2001 con doppio passaporto italiano. Alto 1,83 e circa 80 kg, è un centravanti dal fiuto del gol e con un esordio recente in nazionale. La situazione finanziaria critica del club sudamericano rende aggirabile la clausola da 100 milioni, ma per portarlo alla Roma servirebbe comunque un’offerta intorno ai 30 milioni. Il giocatore resta un’alternativa concreta a Zirkzee sul mercato di gennaio. (Il Romanista)

Ore 10:00 – Bailey e Tsimikas, possibili addii a gennaio

Il mercato della Roma non sarà solo in entrata ma passerà anche dalle uscite. Già a gennaio Tsimikas e Bailey potrebbero essere rispediti a Liverpool e Aston Villa. Poi c’è Dovbyk, che pesa ancora in modo significativo a bilancio: la Roma sta valutando la possibilità di trovargli una sistemazione. Baldanzi, successivamente, piace molto a Pisa e Verona. (Corriere dello Sport)

Ore 9:10 – Stadio Roma, progetto definitivo il 22 o 23 dicembre

È attesa per l’inizio della prossima settimana la presentazione del progetto aggiornato e definitivo del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Dopo vari intoppi, il club – in sinergia con il Comune – è pronto all’annuncio, previsto tra il 22 e il 23 dicembre. Intanto la Manovra prevede un commissario per la riqualificazione dell’area, con nomina attesa il 29 dicembre e Massimo Sessa favorito per l’incarico. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – Soulè, Wesley, Konè: la Roma vola anche nel futuro

Koné e Soulé guidano la Roma del futuro: il primo detta legge in mezzo al campo, il secondo è tra gli Under 23 più brillanti d’Europa, con Wesley a completare il trio su cui Gasperini sta costruendo. Il brasiliano ha firmato anche contro il Como il suo terzo gol in campionato, pesantissimo nella corsa Champions. Soulé, invece, oltre agli assist, ha toccato quota 21 gol e 11 assist in Serie A nelle ultime cinque stagioni, entrando nell’élite dei nati dal 2003 nei top campionati europei. (Gazzetta dello Sport)

Ore 7:45 – Mati e Paulo, il futuro ha due facce

Amicizia forte e destino che si incrocia a Roma tra Dybala e Soulé, legati anche dall’amore per la Selección. Paulo ha spinto per l’arrivo di Mati, che ora sta raccogliendo il suo testimone in campo, complice la lunga assenza dell’ex Juve, reduce da quattro panchine e dall’esclusione contro il Como. Dybala è in scadenza e, a certe cifre, difficilmente rinnoverà: gennaio incombe e il Boca osserva. Soulé, invece, è già considerato intoccabile. (Il Messaggero)

