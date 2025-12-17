FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 17 dicembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 13:10 – Massara non molla Yuri Alberto
Il DS Massara tiene d’occhio Yuri Alberto, attaccante brasiliano del Corinthians classe 2001 con doppio passaporto italiano. Alto 1,83 e circa 80 kg, è un centravanti dal fiuto del gol e con un esordio recente in nazionale. La situazione finanziaria critica del club sudamericano rende aggirabile la clausola da 100 milioni, ma per portarlo alla Roma servirebbe comunque un’offerta intorno ai 30 milioni. Il giocatore resta un’alternativa concreta a Zirkzee sul mercato di gennaio. (Il Romanista)
Ore 10:00 – Bailey e Tsimikas, possibili addii a gennaio
Il mercato della Roma non sarà solo in entrata ma passerà anche dalle uscite. Già a gennaio Tsimikas e Bailey potrebbero essere rispediti a Liverpool e Aston Villa. Poi c’è Dovbyk, che pesa ancora in modo significativo a bilancio: la Roma sta valutando la possibilità di trovargli una sistemazione. Baldanzi, successivamente, piace molto a Pisa e Verona. (Corriere dello Sport)
Ore 9:10 – Stadio Roma, progetto definitivo il 22 o 23 dicembre
È attesa per l’inizio della prossima settimana la presentazione del progetto aggiornato e definitivo del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Dopo vari intoppi, il club – in sinergia con il Comune – è pronto all’annuncio, previsto tra il 22 e il 23 dicembre. Intanto la Manovra prevede un commissario per la riqualificazione dell’area, con nomina attesa il 29 dicembre e Massimo Sessa favorito per l’incarico. (Gazzetta dello Sport)
Ore 8:00 – Soulè, Wesley, Konè: la Roma vola anche nel futuro
Koné e Soulé guidano la Roma del futuro: il primo detta legge in mezzo al campo, il secondo è tra gli Under 23 più brillanti d’Europa, con Wesley a completare il trio su cui Gasperini sta costruendo. Il brasiliano ha firmato anche contro il Como il suo terzo gol in campionato, pesantissimo nella corsa Champions. Soulé, invece, oltre agli assist, ha toccato quota 21 gol e 11 assist in Serie A nelle ultime cinque stagioni, entrando nell’élite dei nati dal 2003 nei top campionati europei. (Gazzetta dello Sport)
Ore 7:45 – Mati e Paulo, il futuro ha due facce
Amicizia forte e destino che si incrocia a Roma tra Dybala e Soulé, legati anche dall’amore per la Selección. Paulo ha spinto per l’arrivo di Mati, che ora sta raccogliendo il suo testimone in campo, complice la lunga assenza dell’ex Juve, reduce da quattro panchine e dall’esclusione contro il Como. Dybala è in scadenza e, a certe cifre, difficilmente rinnoverà: gennaio incombe e il Boca osserva. Soulé, invece, è già considerato intoccabile. (Il Messaggero)
Ma è previsto dai contratti che i pacchi Bailey,Ferguson, Tsimikas possano essere rispediti al mittente a Gennaio ? non vorrei che fossero i soliti tormentoni creati ad arte per poter riempire le pagine dei siti e dei giornalini sportivi. Credo che come minimo ci debba essere un accordo tra le parti no ?
Che Tsimikas e Bailey possano tornare nelle proprie squadre a gennaio, non mi dispiace affatto. Nonostante il secondo sia stato accolto a Ciampino come un eroe e invece.
Su Dovbyk continuo ad essere scettico: la Roma il prossimo anno ha solo 3 giocatori confermati in avanti, lui, Soulè e Baldanzi. Se cediamo Baldanzi e Dovbyk il prossimo anno dobbiamo comprare 5 giocatori d’attacco, considerando gli addii di Ferguson, Dybala e ElSharawy per scadenza di contratto. Poi a centrocampo devi considerare l’addio di Pellegrini, così hai solo 3 centrocampisti. La difesa sta una favola! Anche la porta.
Il prossimo mercato di gennaio della Roma non potrà essere solo per finire in Champions il campionato, ma dovrà essere in relazione del 2026/27.
Sarà un bel lavoro per Massara.
Abbiamo un’assicurazione della prima squadra di giovani da far paura. Svilar Ndicka Wesley Reinsh Kone Pisilli Soule Ghilardi Zioltowski Baldanzi. se dovesse arrivare anche Zirkzee, abbiamo il futuro assicurato. Dobbiamo integrare il resto della rosa con alcuni giocatori ci esperienza e poi affidarci al nostro grandissimo mister.
Tsimikas è stato realmente deludente.
Credo che se al suo posto avesse giocato Christian Cama della nostra Primavera, non avrebbe fatto peggio.
