Friedkin, niente festa di Natale: il budget va in beneficenza

Quest’anno niente luci sfavillanti, buffet da cinque stelle o party esclusivo per la Roma. La società ha scelto un gesto concreto e significativo: il budget solitamente destinato alla festa di Natale sarà devoluto a tre associazioni.
Dan e Ryan Friedkin hanno deciso di destinare centinaia di migliaia di euro a chi ogni giorno lavora per gli altri, trasformando la tradizione del club in un gesto di solidarietà. I beneficiari sono l’Ospedale Bambino Gesù, Telethon e l’Associazione Andrea Tudisco.
Per squadra e dipendenti, invece, rimane un momento di condivisione: un semplice brindisi a Trigoria, simbolo di unità e gratitudine. Quest’anno il Natale giallorosso sarà più nobile che mai, con un regalo che va davvero a chi ne ha bisogno.
Fonte: Corrieredellosport.it
Solo applausi!!
Ottima idea.
Magari lo facessero anche da me.
Signori con la “S” davvero maiuscola!!!
Chapeau!!
BRAVI 👏👏👏👏👏
Un bel gesto significativo, davvero esemplare, soprattutto nei confronti di chi al giorno d’oggi vive il lusso e ostenta ricchezza in modo spesso superfluo, perdendo il contatto con una realtà sempre più fatta di persone bisognose che non godono di buona salute e non hanno i mezzi per curarsi adeguatamente. Per me questo gesto vale più di dieci derby vinti. Bravi, Friedkin, vi sto iniziando ad apprezzare sempre di più per la vostra risolutezza ed umilta’.
Chapeau. Grazie Friedkin e sempre e solo forza ROMA 💛❤️💛❤️
mi sembra la scelta migliore.. sobria e utile
bravi
