Friedkin, niente festa di Natale: il budget va in beneficenza

Quest’anno niente luci sfavillanti, buffet da cinque stelle o party esclusivo per la Roma. La società ha scelto un gesto concreto e significativo: il budget solitamente destinato alla festa di Natale sarà devoluto a tre associazioni.

Dan e Ryan Friedkin hanno deciso di destinare centinaia di migliaia di euro a chi ogni giorno lavora per gli altri, trasformando la tradizione del club in un gesto di solidarietà. I beneficiari sono l’Ospedale Bambino Gesù, Telethon e l’Associazione Andrea Tudisco.

Per squadra e dipendenti, invece, rimane un momento di condivisione: un semplice brindisi a Trigoria, simbolo di unità e gratitudine. Quest’anno il Natale giallorosso sarà più nobile che mai, con un regalo che va davvero a chi ne ha bisogno.

LEGGI ANCHE – Friedkin, via libera agli investimenti: budget stanziato, a gennaio si compra

Fonte: Corrieredellosport.it