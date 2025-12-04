Gasp chiede Raspadori, la Roma ci prova

La caccia al centravanti non esclude piste laterali, anzi. Nella lista dei profili seguiti da Trigoria per gennaio torna a riemergere un nome mai davvero archiviato: Giacomo Raspadori. L’attaccante dell’Atletico Madrid, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, è stato nuovamente sondato dalla Roma, con un filo che si riannoda dopo tentativi e corteggiamenti che affondano nel tempo.
L’interesse non nasce oggi. La Roma aveva provato a portarlo nella Capitale già lo scorso gennaio e, parallelamente, Gian Piero Gasperini lo aveva indicato ai Percassi come obiettivo prioritario nel mercato invernale del 2024. Il tecnico giallorosso è convinto che Jack sia un giocatore perfetto per il suo sistema: rapido, tecnico, bravo nel fraseggio e pericoloso nell’uno contro uno. Un profilo che si incastra bene nelle idee di gioco che Gasperini sta provando a costruire.
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Roma si è già mossa stabilendo contatti diretti con l’entourage del giocatore, supportata anche dal lavoro di un intermediario di primo piano. La risposta è stata positiva: Raspadori ha aperto alla possibilità, segnale importante in un momento in cui a Madrid non è riuscito a trovare lo spazio sperato.
Arrivato all’Atletico la scorsa estate per 22 milioni più bonus, contratto fino al 2030, Raspadori aveva scelto la Liga per giocare di più. Ma i numeri dicono altro: 11 presenze in 20 partite, appena tre da titolare e un minutaggio complessivo di 291 minuti, poco più di mezz’ora a gara. Troppo poco per restare fermo fino a giugno.
La formula che piace a Trigoria è chiara: prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 20-22 milioni, operazione che consentirebbe all’Atletico anche una piccola plusvalenza. L’ostacolo resta proprio il club spagnolo, con cui per ora non ci sono ancora stati contatti diretti. Una trattativa che potrebbe però essere favorita dai rapporti di Gasperini con Tullio Tinti, agente di Raspadori, molto legato all’ambiente Atalanta e figura influente nel triangolo di mercato che ruota attorno al tecnico giallorosso.
e basta con sti nani….nooooooooooo
meglio Dovbyk 😅😅😅
❤️🧡💛
Anche Conti non era un gigante e poi Maradona e Messi e moltissimi altri
ma magari viene. i Nani sono i piu forti del mondo fino a prova contraria. ho visto i giganti Abraham, Dovbik e compagnia
se la forza di un centravanti si misurasse a metri di altezza di natale , montella , uwe seeler , gerd muller , galdersisi , paolo rossi e roberto nostro avrebbero giocato nei dilettanti ; peòè , maradona e messi arrivavano a malapena al 1,70m
Il problema più che la statura è che non segna MAI.
Ultimi 3 anni con una media di 6 gol a stagione, uno ogni 5 partite più o meno.
Poi se parliamo di qualcuno che deve giocare a sinistra magari è un altro discorso….
achille
ROMARIO, ROMARIO, ROMARIO ! 😅
uno dei più forti di sempre, visto dal vivo, immarcabile.
alto come la bandierina.
❤️🧡💛
Gasp chiede tutti, insomma… O chiunque
Può averlo chiesto quando era alla Dea perché lì aveva già Scamacca e Retegui, non gli serviva un altro centravanti di peso.
Qui cosa viene a fare?
Prestito con diritto, sarebbe una forma accettabile (se la notizia avesse, nonostante la fonte, una minima credibilità, sarebbe un onere sostitutivo, e di pari peso, di quello del facoltativo riscatto di Bailey). Ovviamente, Raspadori costituirebbe un ULTERIORE rinforzo, aggiunto ad un prima punta di peso.
Giocatore ibrido che non è né carne né pesce… Era panchinaro nel Napoli e dobbiamo prenderlo per fare il titolare da noi? È un buon dodicesimo, come ha sempre dimostrato in carriera, ma un titolare in una grande squadra o che ambisce ad essere tale no.
sarebbe ottimo.
❤️🧡💛
Pe me è na cassata, ma se nun lo fosse, nun se poì intavolà na trattativa co l’Atleti. Te fa ballà a’ rumba pure pe cèdete n’magazziniere… è na società con cui nun se po’ trattà
Notoriamente le voci di arrivi o interessamenti sono per lo più inventate, mentre a quelle di possibili partenze va sempre dato molto più credito.
Facile che Massara stia lanciando ami ed esche in tutte le direzioni e che qualche notizia possa avere fondamento. Non può permettersi di arrivare a fine mercato senza l’elemento o gli elementi che richiede il tecnico. In agosto aveva l’attenuante di non aver potuto preparare il mercato con congruo anticipo, ora però gli alibi sono finiti in quanto ha avuto 3 mesi per tessere trame. Personalmente credo che Massara si giochi molto della sua permanenza a Trigoria nel prossimo mercato. Un Gasperini nuovamente insoddisfatto sarebbe un fatto che potrebbe minare la fiducia della società nel DS.
No x favore
