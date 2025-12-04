Gasp chiede Raspadori, la Roma ci prova

La caccia al centravanti non esclude piste laterali, anzi. Nella lista dei profili seguiti da Trigoria per gennaio torna a riemergere un nome mai davvero archiviato: Giacomo Raspadori. L’attaccante dell’Atletico Madrid, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, è stato nuovamente sondato dalla Roma, con un filo che si riannoda dopo tentativi e corteggiamenti che affondano nel tempo.

L’interesse non nasce oggi. La Roma aveva provato a portarlo nella Capitale già lo scorso gennaio e, parallelamente, Gian Piero Gasperini lo aveva indicato ai Percassi come obiettivo prioritario nel mercato invernale del 2024. Il tecnico giallorosso è convinto che Jack sia un giocatore perfetto per il suo sistema: rapido, tecnico, bravo nel fraseggio e pericoloso nell’uno contro uno. Un profilo che si incastra bene nelle idee di gioco che Gasperini sta provando a costruire.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Roma si è già mossa stabilendo contatti diretti con l’entourage del giocatore, supportata anche dal lavoro di un intermediario di primo piano. La risposta è stata positiva: Raspadori ha aperto alla possibilità, segnale importante in un momento in cui a Madrid non è riuscito a trovare lo spazio sperato.

Arrivato all’Atletico la scorsa estate per 22 milioni più bonus, contratto fino al 2030, Raspadori aveva scelto la Liga per giocare di più. Ma i numeri dicono altro: 11 presenze in 20 partite, appena tre da titolare e un minutaggio complessivo di 291 minuti, poco più di mezz’ora a gara. Troppo poco per restare fermo fino a giugno.

La formula che piace a Trigoria è chiara: prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 20-22 milioni, operazione che consentirebbe all’Atletico anche una piccola plusvalenza. L’ostacolo resta proprio il club spagnolo, con cui per ora non ci sono ancora stati contatti diretti. Una trattativa che potrebbe però essere favorita dai rapporti di Gasperini con Tullio Tinti, agente di Raspadori, molto legato all’ambiente Atalanta e figura influente nel triangolo di mercato che ruota attorno al tecnico giallorosso.

