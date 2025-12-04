Ultime da Trigoria: Dybala verso il recupero, ok per il Cagliari. Si ferma Baldanzi: influenza

Paulo Dybala ha finalmente smaltito l’attacco influenzale che lo aveva costretto ai box negli ultimi giorni. L’argentino è tornato oggi ad allenarsi a Trigoria, seppur svolgendo lavoro differenziato.
Un segnale comunque importante in vista della trasferta di domenica alle 15 contro il Cagliari. La Joya sarà quasi certamente a disposizione per la gara con i sardi, con lo staff che valuterà nelle prossime 48 ore minutaggio e condizioni in vista della gara alla Unipol Domus.
LEGGI ANCHE – Totti: “Dybala non può giocare punta, non ha il fisico…”
Un recupero fondamentale in un momento in cui l’attacco giallorosso continua a fare i conti con assenze, carenza di gol e tante voci di mercato. Dybala dovrebbe partire titolare, e agire da falso nove, anche perchè a fermarsi ora è Tommaso Baldanzi, colpito anche lui dall’influenza. La coperta in attacco continua a restare corta, visto che anche Dovbyk è indisponibile per la partita contro i sardi.
Ok anche Bailey e Ferguson, alternative per Gasp a partita in corso. In gruppo anche El Aynaoui, che si sta allenando con un tutore al ginocchio dopo la distorsione rimediata nella vittoria in coppa contro il Midtjylland.
LEGGI ANCHE – Gasp chiede Raspadori, la Roma ci prova
Giallorossi.net – A. F.
fatemi scrivere una storia di fantascienza.
la storia inizia cosi:” Dybala al Como a Gennaio e alla.Roma arriva Nico Paz”. piu pagamento dilazionato in 2 anni per una somma di 45 mln
sii con peluche incorporato si sa a natale siamo tutti più buoni
Macchecaxxo !
Dybala e Baldanzi si sono dati il cambio….Mo’ è influenzato Baldanzi
…. E stiamo ancora a giovedì….
è per solidarietà…😄😄😄🧡❤️
Molti di voi e I giornalisti hanno crocefisso Dybala che aveva la febbre e detto che se ne deve andare. Avete osannato Baldanzi (!!!!) che invece ora ha l’influenza. Ridicoli. Tutte le volte che avete crocefisso l’unico vero campione che abbiamo, eppure con la febbre ha giocato contro il Napoli e servito sul piatto al vostro Baldanzi la palla del pareggio. Dybala avrebbe segnato, Baldanzi NO
Non c’è riprova di ciò che dici, in ogni caso arrabbiarsi perché a qualcuno viene la febbre a dicembre è da idioti.
stranamente lo scorso anno senza rigori 3gol
Quest’anno senza rigori 1 gol.
Lo avrebbe segnato ?
Prova a rivedere le occasioni di Dybala vs Inter e Milan ( ma anche in altre partite ), sicuro che avrebbe fatto gol ?
Non ricordo che Baldanzi da quando è a Roma abbia dimostrato qualcosa di rilevante; poi se non c’è nessun altro lo metti in campo anche se in un ruolo non suo (ma secondo me c’era).
Martedì pomeriggio ho pedalato sotto l’acqua, stamattina sul lungomare di Ostia da levante a ponente, neanche uno starnuto o un colpo di tosse e neanche mi ricordo quanti anni ho.
Cristante falso nove e dybala ad agire dietro di lui, anziche l’opposto.
tranquilli che ce pensano Capitombolo, Incrostante, Ehi fu elsharawi o qualche strappata suicida di Mancini. Ed a gennaio arriverà qualche altra fantastiviglia come Bailey e Ferguson. Li m……cci vostra mano a chi stamo. Povero sor Gasperino, a voglia a predicare nel deserto mister. Sta gente se ce pensiona a Trigoria ed invece de sparargli un carcio nel c….o dopo 8 stagioni, parlano pure de rinnovi. A gennaio Gritti attaccante de sto passo. poveri noi. Seno a dicembre senza attaccanti, senza terzini sinistri e con i centrocampisti contati. Complimenti a Massara.
ma perché ostinarsi a mettere Dybala falso nove, grazie al ca…che poi lo criticano, come fa a giocare lì,perché nn metterlo nel suo ruolo giusto,trequartista o seconda punta,con Ferguson avanti……boh è così difficile? il giocatore più tecnico lo mettiamo dv nn può rendere,io nn capisco.A sto punto metti Wesley al centro della difesa,così lo massacriamo che prendiamo sempre gol di testa x colpa sua.Ho capito che nn abbiamo una rosa competitiva però mi sembra che Gasp faccia di tutto a volte x snaturare pure quelli che abbiamo,io nn capisco sembra essersi impuntato per far capire alla società che gli servono i giocatori,ma così ci tiriamo la zappa da soli….boh nn capisco,se nn entriamo in champions quest’anno che il livello delle squadre è veramente basso è meglio che si dimettano tutti!
Signore mio, meno male che la prossima partita non vedremo Baldanzi in campo..! Se Dio vuole, ovviamente…
stranamente lo scorso anno senza rigori 3gol
Quest’anno senza rigori 1 gol.
Lo avrebbe segnato ?
Prova a rivedere le occasioni di Dybala vs Inter e Milan ( ma anche in altre partite ), sicuro che avrebbe fatto gol ?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.