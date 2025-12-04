Ultime da Trigoria: Dybala verso il recupero, ok per il Cagliari. Si ferma Baldanzi: influenza

Paulo Dybala ha finalmente smaltito l’attacco influenzale che lo aveva costretto ai box negli ultimi giorni. L’argentino è tornato oggi ad allenarsi a Trigoria, seppur svolgendo lavoro differenziato.

Un segnale comunque importante in vista della trasferta di domenica alle 15 contro il Cagliari. La Joya sarà quasi certamente a disposizione per la gara con i sardi, con lo staff che valuterà nelle prossime 48 ore minutaggio e condizioni in vista della gara alla Unipol Domus.

Un recupero fondamentale in un momento in cui l’attacco giallorosso continua a fare i conti con assenze, carenza di gol e tante voci di mercato. Dybala dovrebbe partire titolare, e agire da falso nove, anche perchè a fermarsi ora è Tommaso Baldanzi, colpito anche lui dall’influenza. La coperta in attacco continua a restare corta, visto che anche Dovbyk è indisponibile per la partita contro i sardi.

Ok anche Bailey e Ferguson, alternative per Gasp a partita in corso. In gruppo anche El Aynaoui, che si sta allenando con un tutore al ginocchio dopo la distorsione rimediata nella vittoria in coppa contro il Midtjylland.

