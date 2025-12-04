“ON AIR!” – FERRAZZA: “Raspadori? Gasp si sta muovendo con i suoi canali”, ORSI: “Alla Roma non serve uno così”, CASANO: “Mi aspetto sorprese sul mercato in uscita”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Retegui prima era l’attaccante a cui buttavi la palla addosso per tenerla, poi quando è andato da Gasperini lui gli ha detto: “No no, tu prendi palla, fai il dai e vai, scarichi subito, e attacchi la profondità”, e ha fatto 200 gol. Sta cosa Lucca non la può fare, non è uno che detta la profondità, non ha le caratteristiche per fare il centravanti di Gasperini. Pellegrino? Per me è l’evoluzione di Lucca, ti fa il suo lavoro, ma ha una mobilità superiore che gli permette anche di fare il dai e vai e dettare la profondità. Ma nonostante per me Pellegrino sia nettamente più forte di Lucca, non lo prenderei per la Roma. Zirkzee come caratteristiche è quello che più si avvicina al calcio di Gasperini, che è uno che mentre fa la sponda già sta facendo perno per andare verso la porta…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Chi preferirei tra Zirkzee o Raspadori? Sarei in difficoltà, perchè Raspadori mi piace molto…forse sceglierei lui. Io me lo sarei preso già questa estate. A volte i calciatori fanno scelte stupide, come quella di Chiesa. Prendere tutti e due? Non lo so, sono due giocatori simili, sono tutti e due da centro-sinistra…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Zirkzee e Raspadori potrebbero giocare insieme, il primo come punta e il secondo come esterno a sinistra. A me però intriga anche questo Yuri Alberto, potresti fare un investimento su un calciatore che guadagna pochissimo, e poi sarebbe un centravanti vero, non un adattato, è uno che si muove dentro l’area di rigore. Io penso che ci saranno delle sorprese sul mercato, e parlo delle uscite: ci potrebbero essere uscite di giocatori che non ci aspettiamo…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “Raspadori a me non piace, non esiste paragone tra Raspadori e Zirkzee, almeno come caratteristiche. Gasperini non vuole un bomber, ma uno che faccia giocare meglio la squadra, e che questo sia propedeutico a fare più gol. Alla Roma non serve uno che la butta dentro, perchè la Roma non ci arriva a tirare in porta, serve uno che possa migliorare la costruzione di occasioni offensive…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Raspadori? No, non è quello che ti serve, è uno che ha fatto 4-5 gol a stagione, se è questo il rinforzo per Gasperini allora serve incrociare le dite e sperare in un miracolo. Io dico assolutamente no. Se è un di più va bene, se va a sostituire Ferguson allora devi prenderne anche un altro…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Raspadori non mi fa impazzire, ma se piace a Gasperini va bene. Raspadori è gestito da Tullio Tinti, un procuratore che ha buoni rapporti con l’allenatore della Roma. Io penso che sia molto complicato da portare. Secondo me è credibile che Gasperini si stia muovendo tramite i suoi canali, che sta vedendo se ci sono opportunità, e che ci sono due anime con Massara, e questo crea confusione…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Ad oggi se c’è un giocatore che possiamo mettere lì davanti è Baldanzi. Se Dybala non torna in gruppo oggi, mi pare difficile che possa giocare titolare domenica, e la prestazione negativa di Ferguson spingerà Gasperini a tornare alla formula con Baldanzi falso nove...”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “I centravanti della Roma? Dovbyk con Gasperini non diventa Retegui. Su Dybala penso che una scelta sia stata presa, da quello che so fino a marzo-aprile la Roma non parlerà con nessuno, ma penso che le idee siano chiare. Più su Dybala che su Pellegrini. Il sette è piaciuto più del previsto a Gasperini…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Oggi i due nomi che si fanno sono quelli di Yuri Alberto e Raspadori per l’attacco della Roma. Yuri Alberto se non ricordo male era stato proposto l’anno scorso all’Atalanta con Retegui dopo l’infortunio di Scamacca, e alla fine era stato scelto Retegui. Evidentemente è un nome che circola sui taccuini di Gasperini. Vedremo se sarà questo il nome…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Raspadori è un calciatore che secondo me alla Roma servirebbe poco, ce ne sono di trequartisti o seconde punte, alla Roma serve uno che ti risolve le partite da dentro l’area di rigore. Il problema è che quando giochi contro squadre del tuo livello, le partite quando le vinci. Zapata a gennaio in uno scambio di prestiti con Pisilli o Baldanzi? Non è un’idea fuori luogo, ci sta, tenuto conto delle difficoltà che ci sono in un mercato complicato…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Roma decimo attacco? Ora avete ricominciato il pianto dopo una sconfitta…Raspadori? Al Napoli segnava poco, ma faceva gol decisivi. Ma alla Roma non serve uno così… hai già Dybala, Soulè, Baldanzi…ma quanti giocatori ti servono così…Prendere Zapata? Può avere un senso, ma viene da un infortunio, e a 33 anni dopo un infortunio del genere ha difficoltà a riprendersi. Non è sbagliata come idea, ma ho dubbi sulla condizione fisica…”

