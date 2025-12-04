Roma, Yuri Alberto sorpassa tutti

La caccia al centravanti sta diventando una gara a eliminazione. Sorpassi, frenate, controsorpassi: il mercato giallorosso vive una continua rotazione in pole, ma una certezza c’è. Gasperini aspetta due rinforzi in attacco e li vuole subito. Un esterno e un nove vero, i due tasselli richiesti al ds Massara, che nelle ultime settimane ha intensificato i contatti in vista dello sprint di gennaio.

Il nome che oggi scatta davanti a tutti è quello di Yuri Alberto. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’attaccante del Corinthians è diventato il favorito per la Roma. Una pista che nelle ultime ore ha guadagnato quota, mentre restano più complicate le strade che portano a Zirkzee e Fabio Silva: Manchester United e Borussia Dortmund tentennano, e frenano su una cessione dei propri centravanti. E questo tiene bloccate le due trattative.

Per questo Massara ha virato deciso sul brasiliano. 24 anni, passaporto comunitario e una stagione da 18 gol tra campionato e coppe, Yuri Alberto rappresenta un profilo già sondato la scorsa estate e tornato ora di stretta attualità. La Roma è pronta a investire pur di portarlo subito a Trigoria, consapevole che la valutazione si muove tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Non sarà una missione semplice: il Corinthians non ha alcuna intenzione di svendere il suo centravanti. Ma i Friedkin, di fronte a un rinforzo capace di cambiare il volto di un attacco che fatica a respirare, hanno dato il via libera a un investimento anche nel mercato invernale. Gasperini attende. E stavolta si aspetta finalmente un arrivo che faccia davvero la differenza.

Fonte: Corriere dello Sport