Roma, Yuri Alberto sorpassa tutti

La caccia al centravanti sta diventando una gara a eliminazione. Sorpassi, frenate, controsorpassi: il mercato giallorosso vive una continua rotazione in pole, ma una certezza c’è. Gasperini aspetta due rinforzi in attacco e li vuole subito. Un esterno e un nove vero, i due tasselli richiesti al ds Massara, che nelle ultime settimane ha intensificato i contatti in vista dello sprint di gennaio.
Il nome che oggi scatta davanti a tutti è quello di Yuri Alberto. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’attaccante del Corinthians è diventato il favorito per la Roma. Una pista che nelle ultime ore ha guadagnato quota, mentre restano più complicate le strade che portano a Zirkzee e Fabio Silva: Manchester United e Borussia Dortmund tentennano, e frenano su una cessione dei propri centravanti. E questo tiene bloccate le due trattative.
LEGGI ANCHE – Roma, caccia agli attaccanti: summit con Yuri Alberto, sale Mathys Tel
Per questo Massara ha virato deciso sul brasiliano. 24 anni, passaporto comunitario e una stagione da 18 gol tra campionato e coppe, Yuri Alberto rappresenta un profilo già sondato la scorsa estate e tornato ora di stretta attualità. La Roma è pronta a investire pur di portarlo subito a Trigoria, consapevole che la valutazione si muove tra i 25 e i 30 milioni di euro.
Non sarà una missione semplice: il Corinthians non ha alcuna intenzione di svendere il suo centravanti. Ma i Friedkin, di fronte a un rinforzo capace di cambiare il volto di un attacco che fatica a respirare, hanno dato il via libera a un investimento anche nel mercato invernale. Gasperini attende. E stavolta si aspetta finalmente un arrivo che faccia davvero la differenza.
LEGGI ANCHE – Gasp chiede anche un esterno: Massara ritorna da Chiesa
Fonte: Corriere dello Sport
L’ unico attaccante che va comprato è Kean, gli altri al limite soltanto in prestito.
Io la penso così.
Kean ne vale 50 se i prezzi sono questi. Non puoi prenderlo ammesso che la viola lo ceda.
I club brasiliani negli ultimi anni sono diventati più ricchi. Per prendere i giocatori bisogna pagarli (vedi Wesley).
Ce l’abbiamo il budget?
kean è una prima donna, un balotelli con men qualità, un po’ anarchico ma molto forte.
su di lui nutro forti perplessità per le dinamiche che lo accompagnano sia dentro che fuori dal campo. è un giocatore su cui nn rischierei anche perchè mi sembra un profilo adatto ad una realtà di provincia che possa coccolarlo e valorizzarlo, nelle grandi realtà nn ha mai raggiungo le aspettative.
Kean mi ha sempre impressionato ma poi penso che con questo “fenomeno” in attacco la Fiorentina rischia di andare dritta in B.
Accontentatevi di Aristoteles, dalla Longobarda, a parametro zero!!!!
massara go home please
AmoRomA, Perché ? Ma è mai esistito un DS che vi è piaciuto ?
Deve andare a casa perché in realtà è contento della sconfitta col Napoli, non aspettava altro per poter criticare il ds di turno.
Perche? Prima Di giudicarlo degli il tempo che ha avuto almeno ghisolfi, poco piu di un anno. Per me dei tre precedenti e’ il meglio e la scuola sabatini si vede. Al Milan ha vinto lo scudetto Ed a roma se continua cosi, puo’ vincerlo. Se poi vogliamo dire che sartori , damico Ed altri andrebbero meglio si e’ liberi di pensarlo . Io rispetto al passato, ex Torino, monchi, pinto e la disgraxia di ghisolfi Sono felice cosi
Quante baggianate…Non conosco Yuri Alberto ma da quel poco visto su you tube non mi sembra uno in grado di ” cambiare il volto dell’attacco”. Secondo me la Roma prenderà qualcuno in prestito alla fine del mercato o giù di lì. Nessuna illusione, non ci sono ricavi ergo mancano i soldi. Forza Roma.
Yury definitivo, Zirkzee in prestito e Lazio in B. We have a plan!
Ma sbaglio o noi abbiamo occupato i 2 slot per gli extracomunitari con Wesley e Bailey?
E come fa a prendere un brasiliano allora scusate?
We have a dream
Acquisto buono? Lo dica Gasperini. Punto.
Acquisto finanziariamente fattibile? Sì, a condizione di essersi preparati ad una serie di cessioni (anche monetizzabili a giugno) che coinvolgano ingaggi pesanti e giocatori plusvalenzabili non essenziali.
Notizia credibile? Boh…
Sarà sicuramente un nome che nessun giornale ha mai menzionato.
Spero solo che non si dilunghi fino a fine gennaio inseguendo una chimera.
questo e vwramente scarso un bidone come fabio junior non credo venga
dai iniziamo con “ questo chi lo conosce “ … “ questo è una pippa” … “ lo pagamo troppo “… “Massara incapace”…. come del resto è stato scritto per Svilar Kone Ndcka Wesley e El Anauoy… che poi si sono dimostrati forti e pagati anche meno del loro valore …deve interessare che abbia il placet del Gasp per il resto è tutta fuffa
El Anauoy e Wesley valgono meno dei primi tre.
se devo pensare alla Roma del futuro, Svilar Ndicka e Konè sono titolari. Wesley e El Anauoy fanno panchina a due titolari che prenderei sul mercato. per me quelli forti sono altri. loro due sono buoni giocatori. ma forti è un parolone.
nei big match spariscono.
La vedo esattamente come te, ormai qui sono diventati tutti DS …. e Talent Scout…. questa è una pixxa , quello è sopravvalutato… quell’altro ha una paxxa sola ecc.. visto che ci sono tanti intenditori che sono anche in grado di affermare che Massara è un incapace, come è stato detto per gli altri che hanno ricoperto quel ruolo prima di lui, perché non presentate un curriculum alla proprietà?? Magari portate giocatori più forti e ci fate vincere anche lo scudo.. Qui conta solo se gli acquisti vengono avvallati o meno dal Mister, che a sua volta non è uno scemo del villaggio…. magari come accadeva anche a Bergamo, non gli danno proprio il nome richiesto ma di sicuro gli portavano un giocatore con le stesse caratteristiche .. e mi pare che ne ha lanciati tanti facendoli diventare Crack e l’atalanta ne ha beneficiato economicamente… basta pensare a Retegui che se lo avesse preso la Roma si sarebbe scatenato il finimondo… perché era uno da 6 gol a stagione… e con lui è diventato capocannoniere rivenduto a 60, quindi bisogna stare zitti e fidarsi di Gasp se è buono lo accetta altrimenti no , lo ha già detto o si compra gente che serve , oppure restiamo così, comprare tanto per farlo non va bene
Aristide
Beh la tua analisi non mi sembra proprio esatta, nei bigi match al di la del fatto che non abbiamo portato punti a casa, solo con il Napoli siamo spariti dal campo, anche i tre che tu dici più forti, negli scontri con Inter e Milan l’abbiamo giocata alla pari, e le potevi riprendere tutte e due, con l’Inter ci siamo mangiati almeno 4 occasioni per segnare e giocato bene, e anche con il Milan giocato bene, avuto le occasioni, e con il calcio di rigore sul finire l’abbiamo buttata al vento, ma non puoi dire che gli scontri diretti li perdi come accadeva fino a un anno e mezzo fa perché adesso riesci a stare sul loro piano, poi li abbiamo persi lo stesso ma c’è modo e modo di perdere uno scontro, oggi possiamo dire che ce la possiamo giocare, che è diverso da quello che accadeva prima quando sapevi che qualunque cosa facessi avresti perso al 100%, con il Napoli forse hai pagato più di quello che aspettavi la partita di coppa, inoltre alcuni giocatori sono tornati acciaccati e non hanno potuto dare il 100%, poi ovvio si possa migliorare, ma a dire che siamo pixxe stando a un punto dalla capolista che ha speso 200 milioni sul mercato è campione in carica e al secondo anno di Conte…..forse è un pochino esagerato, e tutto questo senza gli attaccanti che segnano
kean,e basta senza fronzoli e menate varie!
Kean, se te lo danno, darà a Giugno (e magari con la Viola in B spuntoi un prezzo da saldo). Ma intanto non te lo darà mai
Ma come fa una società partita con ambizioni, in piena tempesta, ultima in classifica, con contestazione aperta, a darti kean.
E’ più facile che il city ci dia haaland in prestito
Ogni acquisto deve avere il consenso di Gasp.
Alzi la mano chi lo conosce…nessuno? Già, ma al netto che i giornalai sparano cavolate pur di scrivere qualcosa, gia ho letto “bidone” “incapace di cambiare volto all’attacco”…poi non diciamo che sono solo i giornalai, anche noi ci mettiamo del nostro, vero? Lo deciderà Gasperini se è ammesso e non concesso che sia effettivamente un profilo sotto osservazione.
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
Non ci credo.
Spero di no.
Non lo conosco ed è vero che il tubo può ingannare, ma dai video disponibili mi sembra lontano da ciò che ci serve.
Io continuo a sperare in Zirkzee.
Penso che l’affermazione “certi nomi sono fuori portata” di Massara si riferisse a lui, ma magari era un modo per spingere i Red Devils a contenere le proprie richieste.
Ha 23 anni e se si accontenta di uno stipendio leggermente inferiore a quello attuale (5 netti bonus compresi) può essere la soluzione per il presente ed un investimento per il futuro.
Un prestito con obbligo di riscatto x 30 mln complessivi a giugno consentirebbe al Man Utd di evitare minusvalenze.
Spendere la stessa cifra per Yuri Alberto sarebbe quantomeno azzardato, anche se sicuramente il giocatore chiede molto meno di stipendio e pertanto sarebbe un acquisto più alla nostra portata.
Ho i tuoi stessi dubbi Dero sul giocatore. Difficile prevedere l’impatto nel calcio europeo ed in serie A in particolare di un giocatore brasiliano. Elementi molto più talentuosi di lui hanno fallito miseramente.
Se sarà lui il prescelto ci saranno molte più possibilità che non lasci il segno in questo campionato piuttosto che faccia la differenza, a differenza di attaccanti che giocano o hanno giocato in serie A tipo Zirkzee l’unico per il quale farei un’offerta importante. Insomma nel girone di ritorno è più probabile che diano maggiori garanzie Ferguson e Dobvik di Yuri Alberto.
L’ho visto in azione più di un anno fa quando sembrava essere nella lista di Ghisolfi e non mi aveva colpito e mi sembrava più una seconda punta, ma non lo conosco sufficientemente per emettere giudizi perentori. Tre cose però di questo attaccante mi fanno pensare:
1) se a 24 anni giochi ancora in Brasile vuol dire che o sei esploso un po’ tardi o non hai un talento cristallino. Quelli bravi vengono presi ancora diciottenni a volte anche minorenni dai maggiori club europei. Insomma dal Brasile bisogna prenderli molto più giovani e poi avere la pazienza di farli crescere ed ambientarsi con calma.
2) l’intervento all’inguine e la recente ricaduta non sono biglietti da visita particolarmente tranquillizzanti. A noi serve uno integro.
3) ho inoltre una certa diffidenza verso i centravanti che come lui attaccano la porta spesso a testa bassa.
1) Ruotare Pisilli e Rench e far rifiatare Kone e Wesley.
2) Ferguson prima della rottura del crociato e dei continui infortuni alle caviglie era un ottimo attaccante, oggi non ancora.
3) Con coraggio e bravura cedere e vendere Ferguson, Dovbik, Dibala, Baldanzi, El Sharavi e con i soldi risparmiati e guadagnati prendere Nusa, Zirke e riprendere dal prestito Cherubini (vice Nusa e Soule’).
si nusa te lo danno a te epoi costa 60 milioni informatevi prima di fare chiacchiere
Per me ZIRKZEE o KEAN centroavanti, RASPADORI o GNABRY esterno Sx, FRENDRUP o DOUATH Mediani e possono salutare Dovbyk o Ferguson, Baldanzi e se dovesse servire tagliare un ingaggio pesante dico DYBALA o PELLEGRINI. Pisilli va mandato a giocare in Prestito
Zirkzee e’ una certezza per quello che ha dimostrato nel ns campionato. E’ vero che ha segnato poco, ma ricordiamoci che anche Retegui e Lookman avevano segnato poco prima di giocare con l’Atalanta, poi letteralmente trasformati sotto la guida di Gasperini. Se il mister lo vuole, sia il benvenuto. Tutti gli altri citati, sono un punto interrogativo. Quindi se c’e’ da spendere , andiamo sul sicuro.
Che ⚽⚽ basta….. di mercato bisogna parlarne da gennaio ora solo campionato……. E poi come questa estate ogni giorno viene sparato un nome diverso
Il mercato almeno per me non esiste fino a gennaio 👋👋su questi articoli ci vediamo nell anno nuovo
Premessa importante: non lo conosco, perciò non lo posso giudicare come calciatore, ma vedendo le sue statistiche è attualmente fermo per un problema all’inguine ed in questa stagione ha già saltato parecchie partite prima per una frattura alla vertebra e poi per l’operazione all’inguine stesso (prima dell’infortunio attuale) e nella stagione precedente ha ugualmente avuto molteplici stop causa infortuni di vario tipo. Purtroppo (pur non avendo la sfera di cristallo), sarebbe cosa buona e giusta evitare profili di giocatori che apparentemente siano soggetti a ripetuti problemi fisici e/o infortuni. abbiamo bisogno di giocatori in campo e non figurine in infermeria, perchè (purtroppo) di queste ultime ne abbiamo già più di qualcuna!!!
Kean non te lo daranno mai e poi costa troppo, riproverei col georgiano Mikautadze del Villareal utilizzabbile anche come seconda punta .
Con Kean cambierebbe drasticamente l’attacco, tutti questi altri nomi sono praticamente inutili. (Zirkzee è buono ma abbiamo più bisogno di un cane rabbioso che spacchi le porte)
Il problema è che sti incapaci cadranno sull’ennesimo giocatore mediocre
lo seguo da diversi anni, al santos giocava come seconda punta oppure esterno, poi nel corso degli anni è passato al ruolo di prima punta. Ricorda un po’ Martinez, o se vogliamo denis ex napoli. Tecnicamente è valido, usa il fisico e si fa valere negli ultimi 15 metri. Tradotto? giocatore forte con ampi margini di miglioramento. a mio avviso il prezzo è sui 15/18 milioni. Con gasp può fare il percorso di retegui.
Servono i soldi e i Friedkin non mi sembrano i De Laurentis o i proprietari del Como
Mercato. Quello Che mi sento di dire a massara e’ Che valuti anche giocatori pronti, non solo futuribili. Shomorodow 29 anni oggi avrebbe fatto comodo, non voglio dire vardy della cremonese che hanno avuto monchi 38 anni ma oggi uno come lui aiuterebbe. Il Milan ha tenuto ibrahimovic fino ai 40 anni. Dzeko se gli fosse stato proposto da pinto un 5 anni ci avrebbe fatto comodo visto cosa ha fatto all’inter dopo ex in turchia. Pedro un altro, che mandato via dal genio gratis, ha fatto vedere quanto e’ forte. Cioe’ oggi dzeko e pedro sarebbero stati ottimi x far crescere I giovani attaccanti Ed avrebbero aiutato nelle rotazioni invece ci troviamo con giovani scommesse spesso rotti , Ferguson e bailey su tutti. Qualche usato sicuro puo’ funzionare a volte, ma se gli hai e non hai La lungimiranza si tenerli perche dei un ds figo alla pinto Ecco che vai poco lontano e si e’ visto
Chi voleva il nome nuovo per oggi è stato accontentato, ora aspettiamo con trepidazione quello di domani 😂. ❤️🧡
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.