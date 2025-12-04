Zirkzee-Roma, serve pazienza: può arrivare a fine gennaio, ecco perchè

Con calma. La strada è tracciata e porta dritta a Joshua Zirkzee, ma la Roma sa bene che servirà pazienza. L’esigenza di avere almeno un attaccante in più non è una scoperta recente: è un’urgenza che parte dall’estate e che oggi si è trasformata in priorità assoluta. In un mondo ideale il rinforzo arriverebbe il 2 gennaio, all’apertura del mercato. Ma non sarà così.
I tempi saranno più lunghi, e per un motivo molto semplice. Il gol segnato da Zirkzee contro il Crystal Palace non ha spostato gli equilibri, ma lo scenario cambierebbe se l’olandese iniziasse a dare continuità nelle prossime settimane. Il Manchester United, attraverso i propri intermediari, ha già fatto sapere di essere disposto a cedere il giocatore, purché non si tratti di un prestito secco. Una condizione imprescindibile per sedersi al tavolo delle trattative.
LEGGI ANCHE – Graziani: “Gasp alzi la voce e Friedkin metta qualche soldo in più. A gennaio Zirkzee e una punta”
C’è però un elemento che potrebbe rallentare il via libera: lo United perderà Mbeumo e Diallo, entrambi convocati per la Coppa d’Africa. Una doppia assenza che rischia di bloccare il club inglese, intenzionato a trattenere Zirkzee almeno fino al loro rientro. La Roma, tuttavia, è pronta a correre questo rischio pur di portare a Trigoria il suo obiettivo principale.
L’idea resta la stessa: Zirkzee sì, ma servendo un po’ di attesa. Da conciliare con un mese di gennaio che sarà un vero tour de force tra Coppa Italia e doppio impegno di Europa League. Gasp aspetta, la Roma si prepara. Il piano non cambia, solo le tempistiche.
LEGGI ANCHE – Gasp chiede Raspadori, la Roma ci prova
Fonte: Corriere della Sera
a fine gennaio se lo damo in faccia
da inizio gennaio al 3 febbraio abbiamo 9 partite tra campionato e coppa.
9 partite senza attaccanti? ti può devastare la stagione.
può saltare le prime due, si. ma le altre 7 vanno giocate con l’attaccante. non è solo il mercato a contare, contano e tantissimo anche le tempistiche.
Mah sempre le solite supposizioni.
Almeno un articolo con un po’ di logica.
Lo dico da un mese che mi sembra impossibile Zirkzee parta prima della fine della Coppa d’Africa e del rientro di Sesko.
Solo che non mi parrebbe una grande idea aspettare e sperare non ci siano sorprese,
per cui mi auguro ci siano altre piste percorribili da subito.
Leggo tanti nomi,
ma una curiosità: noi dopo Wesley e Bailey possiamo ancora tesserare extracomunitari?
Uno come Zirkzee, se hai la possibilità di prenderlo a cifre contenute (30 ml) va bene anche a fine gennaio. Tanto qualunque attaccante preso da altre lande ci metterà mesi prima di capire il nostro calcio, quello del Gasp, conoscere i compagni, ambientarsi e quindi iniziare a dare il suo contributo.
Sarebbe assurdo averlo solo a fine gennaio…proprio per i tanti impegni, poi forse deve adattarsi anche al gioco di Gasperini…che comprino loro un sostituto subito, visto che poi hanno una casella vuota.
Ragazzi,a proposito di Coppa d’ Africa… Non ho presente il calendario,ma affronteremo l’ Atalanta senza Lookman? ….Sarebbe già qualcosa
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.