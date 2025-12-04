Zirkzee-Roma, serve pazienza: può arrivare a fine gennaio, ecco perchè

Con calma. La strada è tracciata e porta dritta a Joshua Zirkzee, ma la Roma sa bene che servirà pazienza. L’esigenza di avere almeno un attaccante in più non è una scoperta recente: è un’urgenza che parte dall’estate e che oggi si è trasformata in priorità assoluta. In un mondo ideale il rinforzo arriverebbe il 2 gennaio, all’apertura del mercato. Ma non sarà così.

I tempi saranno più lunghi, e per un motivo molto semplice. Il gol segnato da Zirkzee contro il Crystal Palace non ha spostato gli equilibri, ma lo scenario cambierebbe se l’olandese iniziasse a dare continuità nelle prossime settimane. Il Manchester United, attraverso i propri intermediari, ha già fatto sapere di essere disposto a cedere il giocatore, purché non si tratti di un prestito secco. Una condizione imprescindibile per sedersi al tavolo delle trattative.

C’è però un elemento che potrebbe rallentare il via libera: lo United perderà Mbeumo e Diallo, entrambi convocati per la Coppa d’Africa. Una doppia assenza che rischia di bloccare il club inglese, intenzionato a trattenere Zirkzee almeno fino al loro rientro. La Roma, tuttavia, è pronta a correre questo rischio pur di portare a Trigoria il suo obiettivo principale.

L’idea resta la stessa: Zirkzee sì, ma servendo un po’ di attesa. Da conciliare con un mese di gennaio che sarà un vero tour de force tra Coppa Italia e doppio impegno di Europa League. Gasp aspetta, la Roma si prepara. Il piano non cambia, solo le tempistiche.

Fonte: Corriere della Sera