Graziani: “Gasp alzi la voce e Friedkin metta qualche soldo in più. A gennaio Zirkzee e una punta”

La sconfitta contro il Napoli ha tolto la Roma dalla vetta della Serie A e messo in evidenza limiti che, fin qui, Gian Piero Gasperini ha provato a mascherare con il suo lavoro tattico.  Secondo Ciccio Graziani, intervistato in esclusiva da Retesport, il mercato di gennaio non è più un’opzione ma una vera necessità: «La Roma deve comprare Zirkzee e una prima punta. Qualcuno come Lucca o Davis dell’Udinese, in grado di dare fisicità in area. Non si può continuare a giocare con Baldanzi centravanti».

L’ex attaccante giallorosso ha sottolineato quanto la rosa attuale costringa Gasperini a soluzioni di emergenza: «Fin qui Gasperini ha fatto un miracolo, ma serve alzare la voce – internamente – per avere i rinforzi che meritano lui e la squadra».

Infine, un messaggio diretto ai Friedkin: «Fatturano 14 miliardi, ma qualche soldo in più per la Roma no eh. La chiara richiesta è di investire per rendere la squadra competitiva, non solo per la corsa alla Champions League, ma anche per non continuare a pagare dazio nei big match.
Fonte: Rete Sport

