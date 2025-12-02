“ON AIR!” – BERNABAI: “Con Dovbyk e Ferguson non si va lontano”, ROSSI: “Gasp sta facendo un miracolo”, CASANO: “C’è un mare enorme di opportunità sul mercato”, CORSI: “Vardy? Andrei a Ciampino…”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Io Nkunku sano me lo prenderei, è uno che sia col Lipsia che col Chelsea qualcosa aveva fatto, ma se non gioca non può dimostrare il suo valore. Davanti ha Pulisic e Leao, e quindi Allegri lo capisco pure. Io Nkunku me lo prenderei, e anche abbastanza volentieri. Gasperini appena arrivato ha detto che la potenza di una squadra si giudica dall’attacco, ed è un miracolo che la Roma sta al secondo posto a un punto dal primo, perché abbiamo il nono attacco della Serie A…non segna mai…La Roma ha già cominciato un percorso dove sta un bel pezzo avanti, perchè se mi dicevano che stavamo a un punto dalla prima, mi sarei tagliato le vene e firmato direttamente coi polsi…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il Napoli ha vinto perchè ha corso più della Roma, ma oggi col senno di poi secondo me qualcosa ha lasciato sul campo dall’impegno di coppa. La Roma fino a oggi ha avuto l’arma di essere atleticamente superiore all’avversario, se perdi quel tipo di vantaggio con chi ha giocatori più forti dei tuoi, le partite rischi di perderle. Questo per dire che col Cagliari avrai una settimana di tempo per prepararla, e mi aspetto una Roma che torni brillante…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Il centravanti? Nel Parma gioca un ragazzo molto interessante che è Pellegrino, e quello può essere un investimento. Ma di nomi ce ne sono tanti: c’è Kristovic dell’Atalanta, c’è Lucca del Napoli, c’è Fabio Silva, c’è Kalimuendo, ma pure Simeone…il Torino l’ha pagato 11 milioni, magari si accontentano di 18-20, anche perchè Cairo è uno che vende tutto. Questo non per insegnare il mestiere a qualcuno, ma sedersi sull’idea che se non si arriva a Zirkzee non si può prendere nessuno è sbagliato, perchè esiste un mare enorme di opportunità…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “L’obiettivo della Roma è arrivare in Champions, piedi per terra, nulla è compromesso. La sconfitta col Napoli è figlia di una turnazione da rivedere, perchè contro il Napoli si è notata la stanchezza della squadra. Pisilli insieme a Rensch è finito nella lista degli smarriti, e sul mercato servirà anche un centrocampista oltre al centravanti. Con Dovbyk e Ferguson non si va lontano: serve un mestierante, non nomi esotici. Serve un giocatore affidabile e faccio un nome che secondo me può essere raggiungibile anche dal punto di vista economico: io andrei dal Sassuolo e chiederei Pinamonti, che non è un fenomeno ma è uno che va sempre in doppia cifra e riempie l’area…”

LEGGI ANCHE – Gasp: “Il doping un insulto, detesto il VAR. La Roma non è da Champions, ma…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Se a giugno mi avessero detto che la Roma era su Vardy avrei sfondato Ranieri, Friedkin, tutti…se me lo dicessero ora, andrei a prenderlo a Ciampino…un 38enne che ancora sa come infilarsi nei varchi… Pare che Gasperini stia pressando chi di dovere per avere rinforzi sul mercato. Avremo un mese di tempo per vedere se li prenderanno, sperando che lo facciano presto e non il 31 gennaio…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “A Trigoria c’è voglia di trovare la quadra tra le richieste di Gasperini e le possibilità del club. Ora bisogna vedere chi sono i calciatori disponibili e le formule, perchè non puoi spendere. Oltre a Zirkzee ci sono altri nomi che la Roma ha sondato, ora bisogna vedere quali saranno le occasioni. La Roma sta cercando due giocatori, una punta e un esterno sinistro di piede destro, e me li aspetto. Massara deve far quadrare i conti, e fare più mercato in uscita: una fetta grossa delle difficoltà sul mercato in entrata in estate era dovuta proprio alle difficoltà che ci sono state nel cedere…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La Roma per Ferguson manco 3,8 milioni gli dà, altro che 38. Lo stesso vale per Bailey. E se pensiamo che Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy sono in scadenza, capiamo come la Roma debba ricostruire il suo reparto offensivo. E il mercato di gennaio serve per il presente ma anche per il futuro, perchè Gasperini di attaccanti ne vuole cinque, e tu devi portarti avanti. Non so se riuscirai a prenderne due a gennaio, ma deve prendere due che sono acquisti anche per il futuro. Ce n’è bisogno numericamente. Non penso che Arena sia pronto a 17 anni a far parte della prima squadra, nel nostro settore giovanile non vedo il Camarda della situazione…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “In un campionato così livellato dove tutte le squadre sono vicine, le partite vengono spesse decide dai gol dei centravanti o dalle parate dei portieri. Certo, la squadra ti deve dare un a mano, ma sono questi i giocatori che ti risolvono la situazione...”

Nando Orsi (Radio Radio): “Se la Roma vince tutte le partite con le piccole, resta lì in alto. E’ negli scontri diretti che evidenzia dei limiti, ma ci sta perdere in quel modo contro il Napoli. Non è stata una sconfitta netta e potevi pure pareggiarla se Baldanzi avesse fatto gol. La Roma è all’altezza delle altre, magari devi alzare il tasso tecnico. Le partite importanti non le riesci a vincere, ma sei sempre lì e il tuo percorso lo stai facendo, anzi, anche di più…”

Luigi Salomone (Radio Radio): “La Roma avrà la fortuna di fare il sesto scontro diretto senza che l’avversaria abbia il miglior giocatore, perchè Vlahovic s’è rotto e tra 20 giorni c’è Juventus-Roma…come al solito… In un campionato dove tutte hanno sbagliato 4-5 partite, la Roma fa bene a sognare perchè ha una caratteristica fondamentale: ha il portiere che ti fa la differenza e ti salva. Allegri ha capito che il pareggio in alcune giornate storte è meglio prenderselo, e la Roma che non pareggia mai alla lunga può essere un limite. Ok, con le piccole vince sempre, ma con quelle medie, come Lazio, Fiorentina, Bologna, sono tutte partite che potevano girare diversamente…non è che ha vinto nettamente…”

LEGGI ANCHE – Mkhitaryan, la rivelazione: “Rifiutai un triennale della Lazio, pensavo ai tifosi della Roma”

Redazione Giallorossi.net