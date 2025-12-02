Calciomercato Roma, La Repubblica: “Fabio Silva in pole, il Borussia apre al prestito”

Non solo Zirzkee. Massara si sta muovendo ormai da settimane alla ricerca di rinforzi per il mercato di gennaio. Gasperini chiese soprattutto attaccanti, priorità già nota fin dalla scorsa estate.

Il calciomercato è ormai alle porte, e per questo i contatti tra i club si stanno intensificando. Zirkzee resta l’obiettivo numero uno per tecnico e società, ma la pista si sta complicando. Per questo motivo il ds ora sta esplorando altre opportunità.

Il nome di Fabio Silva, attaccante portoghese già chiesto da Gasp ad agosto, sta riprendendo quota: l’ex Wolverhampton ha giocato poco nel Borussia Dortmund e i tedeschi, riferisce oggi La Repubblica, stanno aprendo all’ipotesi di una cessione in prestito a gennaio per non deprezzare l’investimento fatto la scorsa estate.

Fabio Silva, 23 anni, è un attaccante mobile, bravo tecnicamente e in gradi di giocare su tutto il fronte d’attacco. Lo scorso anno nel prestito al Las Palmas ha vissuto la sua miglior stagione con 24 presenze, 10 gol e tre assist. In estate il Borussima Dortmund lo ha acquistato per 22,5 milioni di euro più 4 di bonus. Con i tedeschi per ora ha giocato appena 157 minuti, totalizzando 1 gol e 2 assist.

Fonte: La Repubblica