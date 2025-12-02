Calciomercato Roma, La Repubblica: “Fabio Silva in pole, il Borussia apre al prestito”

Non solo Zirzkee. Massara si sta muovendo ormai da settimane alla ricerca di rinforzi per il mercato di gennaio. Gasperini chiese soprattutto attaccanti, priorità già nota fin dalla scorsa estate.
Il calciomercato è ormai alle porte, e per questo i contatti tra i club si stanno intensificando. Zirkzee resta l’obiettivo numero uno per tecnico e società, ma la pista si sta complicando. Per questo motivo il ds ora sta esplorando altre opportunità.
Il nome di Fabio Silva, attaccante portoghese già chiesto da Gasp ad agosto, sta riprendendo quota: l’ex Wolverhampton ha giocato poco nel Borussia Dortmund e i tedeschi, riferisce oggi La Repubblica, stanno aprendo all’ipotesi di una cessione in prestito a gennaio per non deprezzare l’investimento fatto la scorsa estate.
LEGGI ANCHE – Zazzaroni: “Gasperini deluso dal mercato, voleva Rios e Fabio Silva più di Sancho”
Fabio Silva, 23 anni, è un attaccante mobile, bravo tecnicamente e in gradi di giocare su tutto il fronte d’attacco. Lo scorso anno nel prestito al Las Palmas ha vissuto la sua miglior stagione con 24 presenze, 10 gol e tre assist. In estate il Borussima Dortmund lo ha acquistato per 22,5 milioni di euro più 4 di bonus. Con i tedeschi per ora ha giocato appena 157 minuti, totalizzando 1 gol e 2 assist.
LEGGI ANCHE – Roma, lo strano destino degli obiettivi sfumati: Sancho sparito, Echeverri riserva, Silva ko
Fonte: La Repubblica
Sbagliare è umano, perseverare è diabolico.
ma perché Fabio silva gioca poco?
Non mi convince.
ci facciamo la birra con questo ma tanto senza soldi questi prendi
ancora con queste scommesse,alla Roma ci vuole un giocatore già fatto,di rendimento,alla lautaro Martinez,lo so che costa,ma se vuoi migliorare non puoi più azzardare,all estero ci sarà qualcuno,devi prendere un top che trascina anche gli altri
Ti rendi conto che Lautaro costa tipo 100 Mln, si?
Qual è il senso di prendere gli scarti degli altri?
Non ho capito perché insistete nel dire che occorre prendere il Batistuta dei nostri tempi. Tutto dimostra che la Roma acquisti del genere non li farà: non li ha fatti finora, ci saranno in futuro? In più, di moderni Batistuta in Italia non ce ne sono. Gli acquisti possono essere dello stesso genere di El Annaoui, Kone’ , etc : dei 23 enni massimo, per cui spendere 25 mln di euro, non di più. Se c’è capienza economica
Analisi perfetta, anche perchè se avevano intenzione di prendere il top player non prendevano Gasp che invece sa fare benissimo le nozze coi fichi secchi. La gente questo non lo vuole capire o fa finta di non capirlo.
Semmai occorre assecondare meglio Gasperini questo si, comprandogli quello che chiede. Continuo a dire che molti dei calciatori in rosa lui non li vorrebbe anche se per ora è riuscito a cavarne il meglio.
Prendere tanto per far vedere che hai preso qualcuno non serve a niente, soprattutto prendere il solito scarto di un’ altra squadra
10 gol e 3 assist in 24 partite non sono numeri bruttissimi, anzi. E i successivi 1 gol e 2 assist in meno di 180 minuti confermano che rimane bello attivo nonostante il bassissimo minutaggio. Personalmente, sarei contento del suo arrivo, a meno di altre occasionissime dell’ultimo minuto.
Ma il primo criterio che tutti dovremmo seguire è se il Gasp lo vuole oppure no. E ho letto in più occasioni che lo vuole, quindi già lì ha la mia totale fiducia.
1 gol in 157 minuti significa 0,8 gol a partita !
Da prendere di corsa !
😆
Si infatti un bomber eccezionale la versione brasiliana di balzaretti
Rispetto a Dovbyk è Van Basten, se poi Gasperini insiste va accontentato, in prestito con diritto si può benissimo fare, lui o Zirkzee, poi punterei deciso su Rodrygo del Real, in prestito anche qui, anche secco, stipendio molto alto ma hai l’imbarazzo della scelta nel trovare risparmi da stipendi attuali in rosa di chi non ti sta dando nulla
non c’è 2 Senza 3
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.