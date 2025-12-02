Roma, a Gasp serve altro

Gian Piero Gasperini è andato oltre ogni aspettativa. In pochi immaginavano che, in pochi mesi, avrebbe riportato la Roma così in alto. Le preoccupazioni iniziali — adattamento difficile, ambiente complicato, pressioni — si sono sciolte strada facendo: Gasp si è calato nel ruolo, ha trovato sintonia con la piazza e ha restituito identità e gioco. Ma il paradosso è evidente: proprio i risultati immediati hanno alzato l’asticella e rischiano oggi di ritorcersi contro l’allenatore.

La Roma non ha una rosa da scudetto come Milan, Inter e Napoli, e la partita contro gli azzurri lo ha dimostrato in maniera brutale. Non è solo una questione di personalità negli scontri diretti — tutti persi quest’anno, dopo un triennio in cui Trigoria accumula appena 27 punti in 28 partite contro le big — ma anche di limiti tecnici evidenti. Il vero obiettivo resta tornare in Champions League, e per farlo servirà uno scatto a gennaio.
L’attacco non basta più: il mercato diventa un’urgenza

La sconfitta con il Napoli ha aperto gli occhi anche ai più ottimisti: la Roma crea poco e segna ancora meno. Gasperini, che non ha mai fatto mistero della sua scarsa fiducia nelle operazioni di gennaio, lo ripete da giorni. Ma Massara sa che questa volta non è una semplice opportunità: è una necessità.

Il primo nome resta quello di Joshua Zirkzee. L’olandese è tornato protagonista ieri con un gol al Manchester United e i complimenti di Amorim, un dettaglio che complica ulteriormente i piani giallorossi. Il giocatore vuole la Roma, conferma il Corriere dello Sport, ma il percorso è in salita: commissioni molto alte, volontà dello United di monetizzare subito e un attacco già indebolito dalle imminenti partenze di Diallo e Mbeumo per la Coppa d’Africa. Motivo in più per cui i Red Devils non hanno alcuna intenzione di fare sconti.

La Roma continua a spingere per un prestito con diritto di riscatto trasformabile in obbligo solo in caso di qualificazione alla Champions. Lo United, per ora, non apre.

Le alternative: pista Kalimuendo, e ritorna Fabio Silva

Davanti alle difficoltà per Zirkzee, Massara ha pronta una lista parallela. La più concreta porta ad Arnaud Kalimuendo, oggi al Nottingham Forest: profilo giovane, dinamico e raggiungibile in prestito. L’altra opzione è Fabio Silva del Borussia Dortmund: gioca pochissimo, vuole rilanciarsi e Gasperini lo aveva già seguito la scorsa estate. Due idee “da Gasp”, due piste più percorribili del sogno Zirkzee in un momento in cui il tempo stringe.
Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport

