Roma, c’è l’occasione Kalimuendo nella testa di Massara

La Roma guarda già al mercato di gennaio per risolvere il suo principale problema: i gol. Tra le idee che stanno prendendo corpo a Trigoria c’è quella che porta ad Arnaud Kalimuendo, attaccante francese classe 2002 del Nottingham Forest.

Come riporta il Corriere dello Sport, la congiuntura gioca a favore: da un lato la Roma, che fatica in fase offensiva; dall’altro un centravanti di grande talento ai margini del progetto inglese. Kalimuendo, nazionale francese, ha realizzato 33 gol nelle ultime due stagioni con il Rennes prima del suo passaggio in Premier League, ma in Inghilterra non è riuscito finora a imporsi.

Pagato 30 milioni in estate, l’attaccante rappresenta oggi un investimento ingombrante per il Nottingham, dove tra l’altro lavora Lina Souloukou, ex CEO giallorossa. Per questo motivo, la Roma valuta la formula del prestito con diritto di riscatto: una soluzione sostenibile per le proprie casse e utile anche al club inglese, che eviterebbe di svalutare un giocatore con contratto fino al 2030.

La trattativa, qualora prendesse quota, avrebbe un alleato in casa Roma: Massara conosce bene Kalimuendo, avendolo avuto al Rennes, e il rapporto tra i due è rimasto ottimo. Un dettaglio che potrebbe favorire i contatti qualora le esigenze coincidessero — più spazio per il giocatore, più gol per la Roma.

Sul tavolo resta anche l’ipotesi Zirkzee, in uscita dal Manchester United e valutato per un’operazione analoga, sempre in prestito. Due situazioni simili, due club che cercano visibilità per i propri attaccanti e una Roma pronta a cogliere l’occasione giusta.

