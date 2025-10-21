Gasp allarga le rotazioni: Sangaré e Lulli pronti a entrare nel giro della prima squadra

Il rischio di un’altalena continua di umori e aspettative accompagna la stagione della Roma, ma Gian Piero Gasperini ha scelto la strada più concreta: cercare risposte all’interno del gruppo. Con gennaio ancora lontano e il mercato solo all’orizzonte, il tecnico sta lavorando su soluzioni “interne” per ampliare le rotazioni e mantenere alta la competitività, come riporta oggi Il Messaggero.

Le difficoltà offensive e la scarsità di alternative nei ruoli chiave hanno spinto Gasp a guardare con sempre maggiore attenzione al settore giovanile, dove due nomi si stanno imponendo all’occhio dell’allenatore: Buba Sangaré e Gianluca Lulli, entrambi protagonisti nella Primavera di Guidi.

Sangaré, esterno di grande gamba e personalità, è stato spesso convocato in prima squadra ma nelle ultime gare è rimasto in panchina. Tuttavia, le sue qualità atletiche e la capacità di adattarsi a diversi ruoli di fascia lo rendono un profilo ideale per dare respiro ai titolari. Gasperini ne apprezza le doti tecniche e la disponibilità a lavorare, e il suo inserimento graduale nelle rotazioni appare ormai imminente.

Accanto a lui cresce anche Lulli, classe 2007, di base laterale destro ma con la versatilità per spostarsi anche a sinistra. Corsa, piglio e sfrontatezza lo rendono un prospetto interessante e, secondo l’allenatore, pronto per iniziare a respirare l’atmosfera della prima squadra. Il tecnico di Grugliasco lo considera una possibile alternativa negli impegni ravvicinati delle prossime settimane, quando i carichi fisici e la densità del calendario richiederanno nuove energie.

La strategia è chiara: allargare il perimetro della rosa e dare spazio ai giovani per gestire una “coperta corta” che finora ha retto più del previsto. Sangaré e Lulli rappresentano la risposta più immediata a una Roma che cerca freschezza, corsa e motivazioni nuove senza aspettare i rinforzi di gennaio.

Fonte: Il Messaggero

