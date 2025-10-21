Il ruggito di Leon per risvegliare l’attacco: Bailey titolare in Europa

Il ruggito di Leon per risvegliare l’attacco addormentato. La Roma ritrova finalmente Bailey e Gasperini è pronto a schierarlo dal primo minuto già giovedì contro il Viktoria Plzen. Il giamaicano, fermo da inizio stagione per una lesione miotendinea, ha dato ottime risposte negli ultimi allenamenti, sia sul piano atletico che su quello motivazionale, come riporta Leggo.
Bailey non partiva titolare dal 4 marzo scorso, quando vestiva ancora la maglia dell’Aston Villa contro il Bruges. Ora vuole scrivere la sua prima pagina italiana e segnare un gol “dal ritmo reggae” con la Roma. Ieri, in partitella, ha incantato compagni e staff con un sinistro sotto l’incrocio che ha strappato applausi e consolidato la fiducia di Gasperini.
Il tecnico pensa di impiegarlo alle spalle di Dovbyk, anche se l’obiettivo a medio termine è quello di varare un tridente leggero e tecnico con Bailey, Dybala e Soulé. Un’idea che si sposa con la versatilità dell’esterno: in carriera ha disputato 175 partite a destra e 138 a sinistra, con una media realizzativa praticamente identica su entrambe le corsie (0,20 e 0,19 gol a partita). La sua miglior stagione resta quella 2023-24: 14 reti e 13 assist in 52 gare.
Arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni, Bailey punta a convincere la Roma a puntare su di lui anche in futuro. Le sfide, del resto, lo hanno sempre stimolato: da ragazzo fu adottato insieme al fratello dal suo attuale agente, che lo fece crescere in una scuola calcio giamaicana dove il suo talento emerse subito. Ora tocca a lui ridare ritmo e fantasia a un attacco che ha bisogno di accendersi.
Intanto Gasperini studia novità anche in difesa, con Ziolkowski pronto a guadagnarsi una maglia da titolare. E a margine, una parentesi di cuore: José Mourinho ha ritirato ieri il Premio Mediterraneo, ricordando con emozione il suo legame con la Capitale — “Il rapporto con Roma e i romanisti resterà sempre un motivo di grande orgoglio”.
Fonte: Leggo
La Roma ha bisogno di un attaccante di peso con cui giocare, con l’ Inter la Roma ha fatto meglio con Dovbyk a fare sponde e a lottare coi difensori avversari. Anche se spesso non ci riesce, ma quando riesce a stoppare il pallone i trequartisti giocano meglio. Bailey deve per forza giocare a sinistra, dove ci mancano giocatori che facciano la differenza.
Con Bailey che spinge in fase offensiva a sinistra si potrebbe mettere Rensch a dare più equilibrio, a destra Soule’ e Wesley come sempre
Direi tutto corretto. Purtroppo le nostre due prime punte di peso fanno tanta tanta fatica.
Ve prego Dybala prima punta no!!! Non sono bastate le due lezioni con Inter e Torino?
Speriamo, tanto peggio di così in attacco…..
Indiscutibilmente abbiamo avuto tutti delle ottime sensazioni verso questo ragazzo, ma ora tocca a Gasp trovare la quadra. Ha fatto errori? può darsi, ma con un organico così, più che errori li definirei tentavi, prove, studi. Piena fiducia ancora al 100% per il Nostro Super Allenatore. Lui di calcio ne sa davvero parecchio, qui dentro ho sentito varie critiche nei suoi confronti, non le merita. Che la squadra tutta si muova con serenità, senza pressioni e perchè no, anche con qualche errore, che sia di Svilar, di Gasp, Dybala, Soulè o del raccattapalle, siamo umani! La squadra c’è, eccome! diamogli solo il tempo di quagliare. Quando scende in campo la Roma non si ha più quella sensazione di impotenza, di incertezza, di confusione, scende una squadra forte in via di definizione. Personalmente non posso che essere felice. Dopo tre giornate già parlavamo di scudetto e ora quasi si rimprovera di non essere una squadra super TOP. Lo siamo ma siamo nati da poco, dobbiamo ancora crescere un po’ (oltre a risvegliare i due dormienti li davanti, all’improvviso si accenderanno anche loro). Basta co ste fregole romane. FRS
A me Bailey in venti minuti ha fatto una buonissima impressione sia a destra che a sinistra. Mi auguro prossime conferme perché in attacco abbiamo bisogno di tanta fantasia e incisività. L’incognita è l’efficienza fisica
vi prego mettete Bailey a sinistra e poi SOULÈ a destra..
E Ferguson in attacco/////!!!!!!!
Contro il Victoria Plsen, almeno inizialmente, darei un turno di riposo a Soulè e continuità a Bailey e Dybala, alternando le due punte lì davanti, ma stavolta ripartendo dall’irlandese.
In difesa riporterei Celik nel ruolo di braccetto di destra dietro Wesley e Ziolkowski a sx per far rifiatare Ndika. A sx, in attesa di Angelino, punterei di nuovo sul greco, comunque il migliore dei nostri terzini nel fondamentale del cross. A centrocampo spazio ad El Aynaoui x far rifiatare Cristante.
Questa la formazione:
Svilar
Celik Mancini Ziolkowski
Wesley El Aynaoui Kone Tsimikas
Dybala Bailey
Ferguson
Nella ripresa Hermoso X il centrale più stanco, Rensch X uno dei due terzini, Soulè, Pellegrini e Dovbyk come cambi per l’attacco.
