Il ruggito di Leon per risvegliare l’attacco: Bailey titolare in Europa

Il ruggito di Leon per risvegliare l’attacco addormentato. La Roma ritrova finalmente Bailey e Gasperini è pronto a schierarlo dal primo minuto già giovedì contro il Viktoria Plzen. Il giamaicano, fermo da inizio stagione per una lesione miotendinea, ha dato ottime risposte negli ultimi allenamenti, sia sul piano atletico che su quello motivazionale, come riporta Leggo.

Bailey non partiva titolare dal 4 marzo scorso, quando vestiva ancora la maglia dell’Aston Villa contro il Bruges. Ora vuole scrivere la sua prima pagina italiana e segnare un gol “dal ritmo reggae” con la Roma. Ieri, in partitella, ha incantato compagni e staff con un sinistro sotto l’incrocio che ha strappato applausi e consolidato la fiducia di Gasperini.

Il tecnico pensa di impiegarlo alle spalle di Dovbyk, anche se l’obiettivo a medio termine è quello di varare un tridente leggero e tecnico con Bailey, Dybala e Soulé. Un’idea che si sposa con la versatilità dell’esterno: in carriera ha disputato 175 partite a destra e 138 a sinistra, con una media realizzativa praticamente identica su entrambe le corsie (0,20 e 0,19 gol a partita). La sua miglior stagione resta quella 2023-24: 14 reti e 13 assist in 52 gare.

Arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni, Bailey punta a convincere la Roma a puntare su di lui anche in futuro. Le sfide, del resto, lo hanno sempre stimolato: da ragazzo fu adottato insieme al fratello dal suo attuale agente, che lo fece crescere in una scuola calcio giamaicana dove il suo talento emerse subito. Ora tocca a lui ridare ritmo e fantasia a un attacco che ha bisogno di accendersi.

Intanto Gasperini studia novità anche in difesa, con Ziolkowski pronto a guadagnarsi una maglia da titolare. E a margine, una parentesi di cuore: José Mourinho ha ritirato ieri il Premio Mediterraneo, ricordando con emozione il suo legame con la Capitale — “Il rapporto con Roma e i romanisti resterà sempre un motivo di grande orgoglio”.

Fonte: Leggo

