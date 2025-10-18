LIVE! GASPERINI: “Dispiaciuto per il risultato, ma sono convinto che faremo bene”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Inter, big match valido per la settima giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.

GIAN PIERO GASPERINI A SKY SPORT

Ci dica la sua sul gol subito…

“Hermoso segue le mie indicazioni, ha fatto bene ad uscire. Lì non dovevamo fare fuori gioco, soprattutto su Bonny. Non era il caso di rischiare, potevamo prenderlo, non era una situazione pericolosa. Era inizio partita e forse non avevamo preso le misure. Durante la sosta non riesci a fare bene questi movimenti, magari in Nazionale chiedono un’altra cosa. L’episodio ha determinato la partita, sono dispiaciuto per la sconfitta ma al di là degli episodi esco convinto che faremo bene”.

Produzione offensiva diversa nel secondo tempo?

“Nel finale metti tanti giocatori offensivi, vai sulle mischie e sulle palle alte. Giocavano contro una squadra forte, normale un primo tempo di difficoltà ma siamo venuti fuori bene. Ci sono sconfitte però che ti danno qualcosa a livello di convinzione”.

Mi ha incuriosito il cambio di posizioni di quattro uomini in assenza di Angelino, cambiando una difesa che aveva funzionato?

“Secondo me ha funzionato bene stasera, abbiamo concesso poco. Ottime partite di Celik e Wesley, hanno avuto continuità e spinta. Va bene così. Ndicka a destra, lui e Hermoso sono tutti e due mancini e preferivo che fosse Hermoso a uscire. Ma non c’entra niente con l’episodio del gol e tutto il resto”.

Continua…