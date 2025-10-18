SOULÉ: “Dovevamo giocare il primo tempo come il secondo, sarebbe stata un’altra partita”

Mati Soulè parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Inter. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

MATI SOULÉ A DAZN

La Roma esce ridimensionata o con conferme che può competere ad altissimi livelli?

“Stavamo perdendo 0-1, dovevamo spingere di più e le abbiamo provate tutte. Nel primo tempo non siamo partiti bene, questo ci servirà per migliorare. L’Inter è la squadra più forte del campionato insieme al Napoli. Potevamo giocarcela di più se avessimo fatto il primo tempo come il secondo. Dobbiamo lavorare, ci servirà di esperienza per le prossime partite che saranno difficilissime”.

Che effetto fa essere lì in classifica?

“Dobbiamo lavorare per restare lì in alto. Oggi era uno scontro diretto, peccato per il risultato. Queste partite ci dicono come siamo e per cosa vogliamo competere. Se avessimo giocato il primo tempo come il secondo sarebbe stata un’altra partita. Vogliamo restare in alto, dobbiamo continuare a lavorare”.

Su cosa sta lavorando maggiormente Gasperini?

“Ranieri mi ha dato la fiducia quando sono arrivato, inizialmente le cose non stavano andando bene. Quando entravo volevo dimostrare di più di quello che dovevo fare, quindi Ranieri mi ha detto di fare le cose più semplici e di acquisire fiducia per fare le giocate. Poi ho giocato di più e ho trovato la fiducia che mi mancava per essere me stesso. Ora Gasperini mi sta dando ancora più fiducia, mi sto trovando molto bene in mezzo al campo. L’anno scorso giocavo più largo, Gasperini vuole che io sia sempre in area quando la palla sta dall’altra parte e i due gol che ho fatto sono arrivati così. Gasperini mi lascia libertà e mi fa esprimere come so, questo è fondamentale per me. Voglio aiutare la squadra in tutti i modi”.

MATI SOULÉ A SKY SPORT

C’è delusione ma anche soddisfazione per il secondo tempo…

“Quello che abbiamo fatto il secondo tempo dovevamo farlo dall’inizio. Nel secondo tempo dovevamo andare a prendere, peccato che non ci siamo riusciti ma ripartiamo da qua. L’Inter è una delle più forti, dobbiamo imparare dal secondo tempo”.

Dovete migliorare in area di rigore?

“Sì, dobbiamo fare più gol. Questi punti che abbiamo fatto li abbiamo fatti sempre con il minimo Dobbiamo migliorare ogni settimana e creare più azioni. Dobbiamo farlo dall’inizio della partita per raggiungere quello per cui stiamo lavorando”.

Quanto conta avere la fiducia? Cosa ti sta dando Gasperini?

“Questa è la cosa più importante, avere la fiducia di tutti. Dalla seconda parte dell’anno scorso me la sono guadagnata lavorando, come diceva Ranieri anche facendo le cose semplici, poi le cose riescono se hai più fiducia. Il mister mi lascia libertà di esprimermi, mi dice di arrivare in area ed essere lì. I gol li ho fatti perché lui mi dice di crederci e arrivare lì, anche sulle palle sporche come contro il Verona, dove ero stanco e con i crampi. Stiamo lavorando ogni settimana. Prima facevo più il quinto, mi sento molto bene, voglio sempre la palla sui piedi. Questo mi da più fiducia”.

MATI SOULE IN CONFERENZA

E’ stato un gap qualitativo o di fisicità? Sconfitta un po’ immeritata, ma era un test: quanto vi manca?

“Non siamo partiti bene, quell’episodio lì — io pensavo fosse fuorigioco — ci ha condizionati. Loro sono una delle squadre più forti, sapevamo l’importanza della partita, peccato per quello che è successo. Dovevamo iniziare la gara come abbiamo fatto nel secondo tempo”.

Manca qualcosa a livello offensivo. In che modo si può migliorare? Cosa cambia per te giocare con Dybala o con Dovbyk?

“Ci manca fare più gol, anche le partite vinte le abbiamo sofferte. Stiamo lavorando per segnare di più. Con Paulo cerco di giocare più addosso, con Evan o Dovbyk più in profondità. Loro oggi erano molto aggressivi in mezzo al campo: quando cercavo Paulo, Acerbi lo prendeva subito. Dobbiamo lavorare, far passare questa partita, pensare ora alla coppa e poi alla prossima di campionato”.

Era più forte questa Roma o quella dell’anno scorso che aveva battuto l’Inter a Milano?

“L’anno scorso avevamo giocato da quinti di centrocampo, loro avevano avuto più occasioni e poi ci era andata bene. Ogni allenatore ha le sue idee, questo è molto diverso. Ora pensiamo alla coppa: dobbiamo vincere, ma non sarà facile”.