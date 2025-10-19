SU LA TESTA

I sogni di un Olimpico stracolmo durano appena sei minuti, il tempo che l‘Inter ci impiega a decidere l’attesissimo match contro la Roma, indirizzato da una rete di Bonny, in campo come vice Thuram. Il centravanti parte sul filo di un fuorigioco decisamente rivedibile fatto dalla retroguardia romanista quasi all’altezza del centrocampo, e davanti a Svilar lo batte con un destro sul primo palo, facendogli passare la palla sotto al braccio.
Al pronti via, la sensazione è quella di una Roma un po’ confusa, complici i tanti cambi in difesa operati da Gasp vista l’assenza di Angelino: Ndicka gioca (male) da centrale destro, mentre Celik torna a fare il terzino, con Wesley dirottato a sinistra a duellare con Dumfries. Lo stravolgimento del reparto più collaudato sembra togliere qualche certezza alla squadra.
Ma la differenza, a conti fatti, la fa ancora una volta l’attacco. Bonny castiga i giallorossi alla prima occasione da gol, Soulè, Dybala, Dovbyk e Ferguson non riescono a fare altrettanto nella ripresa, quando la Roma riesce finalmente a reagire allo svantaggio iniziale, costruendo diverse palle gol soprattutto nel primo quarto d’ora del secondo tempo. Un peccato, perchè il pareggio a un certo punto del match sembrava davvero nell’aria, e il punto sarebbe stato davvero prezioso, sia per il morale, sia per la classifica, garantendo alla Roma il primato in solitaria in classifica visto il ko del Napoli a Torino.
Gasperini sintetizza tutto nella conferenza stampa post partita, nella pancia dell’Olimpico: “La differenza l’ha fatta la capacità di tiro: ci è mancata la forza e la precisione al momento di concludere”. Un particolare non di poco conto, perchè il tema centravanti resta irrisolto: Dybala falso nove non convince, Dovbyk e Ferguson nemmeno.
La Roma però, nonostante il terzo kappaò stagionale (sempre per 0-1, sempre all’Olimpico), esce da questo scontro diretto rinforzata nelle convinzioni: l’Inter, pur essendo decisamente più forte come qualità della rosa, non ha dimostrato sul campo di essere così superiore alla Roma. “Certe sconfitte pesano più di certe vittorie, questa è una di quelle”, dirà Gasperini a fine partita, anche per tenere alto il morale della sua truppa.
Un messaggio preciso alla squadra, che esce sconfitta ma non ridimensionata. La Roma resta lì, a pari punti con le due grandi favorite al titolo. E domenica a Sassuolo servirà ripartire con lo stesso spirito del secondo tempo: quello di una squadra viva, solida e consapevole di potersela giocare con chiunque.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
io nonostante tutto ieri ho visto una bella roma che se la è giocata alla pari ed era da pareggio se avessimo dei attaccanti veri
certo.
tolto il gol da dilettanti, la Roma ha fatto una buona partita contro una squadra zeppa di campioni.
peccato enorme per il gol, e per le occasioni sprecate davanti, ma credo che ieri la Roma abbia creato piu occasioni che in tutte le precedenti partite messe insieme.
segnale positivo.
❤️🧡💛
Infatti, ci è mancata la fase conclusiva, malgrado tutto qualche occasione da gol c’è stata, alla fine meritavamo il pareggio. Dybala non può fare il centravanti meglio come seconda punta, Bailey grande giocatore ma la nota positiva è stato il polacco, grande giocatore complimenti 7 milioni spesi bene un vero affare, meglio non si poteva fare, complimenti ha chi lo ha scovato!!! ✨
* a chi
Sono d’ accordo. In tutta sincerità, mi aspettavo una differenza netta contro quella che è la squadra più forte del campionato. Questa differenza ieri non si è vista nonostante gli errori di Gasperini…
Concordo con la valutazione generale: tuttavia, la strada per la mancata qualificazione in CL, è lastricata di “meritavamo un pareggio” (o anche “meritavamo di più”).
Poi si può dire che:
1) siamo alla 7a (anche se stasera rischiamo di essere 5° o 6°); e, forse, possiamo fare qualcosa di buono nel mercato di gennaio;
2) che abbiamo finalmente recuperato Bailey e questo aprirebbe migliori prospettive (forse persino di sbloccare le punte…);
3) che con Gasp, specie nella fase iniziale di campionato, gli alti e bassi ci stanno;
4) che lo stesso Gasp, da questa partita, come pure da quella col Torino, abbia tratto informazioni preziose (anche se persino con Mou si facevano assalti negli ultimi 20-25? per raddrizzare, invano, un risultato mettendo tutti gli attaccanti in campo);
5) infine, che non siamo la prima squadra che mette in difficoltà l’Inter di quest’anno, ma…perde lo stesso.
D’accordissimo non abbiamo centravanti
Penso che sia stato del tutto sbagliato l’approccio alla partita.
Contro una squadra con il centrocampo forte come l’Inter che ti costringe a lanciare lungo che senso ha mettere Dybala?
Poi l’integralismo della difesa alta è stato un suicidio tattico e contro queste squadre se prendi gol poi è difficile recuperare anche se il pareggio lo meriti.
Occasione sprecata perché con una vittoria si poteva sognare.
E allora meglio aver perso se no qua si parlava già di scudetto, poi si creano aspettative assurde, invece così, siamo ancora lì, appaiati alle altre e speriamo di arrivare in una posizione simile al mercato di gennaio, senza però fare voli pindarici. Forza Roma
Si Rod però Gaso non è Zeman con il povero Aldair contro Ronaldo.
Ieri abbiamo sofferto ma non siamo crollati. Alla fine abbiamo tenuto.
Speriamo di non vedere più Dybala false nueve e soprattutto speriamo che a gennaio Massara compri un attaccante centrale vero Zirkee.
Oggettivamente senza attaccanti anche Gasp fa fatica..
Zirkee non è proprio una prima punta, un marcatore vero quello ci serve. Zirkee lo fai giocare sugli esterni
Cerco di elencare una serie di motivi per cui abbiamo perso: Dybala non è un falso nove, anzi secondo me è un falso giocatore nel senso che non ha la preparazione atletica per dirsi tale visto che ad oggi sembra quasi non reggersi in piedi; Pellegrini dopo le belle partite, derby compreso, sembra purtroppo tornato quello di qualche mese fa; Dovbyk è un problema enorme, d’altra parte quando ad un ragazzo con la sua sensibilità gli dici espressamente che lo vuoi vendere perché non ti piace come gioca, hai voglia poi a dargli fiducia, ho il timore che con la Roma sia irrecuperabile avendo perso la fiducia in Gasperini; Soulè è forte non si discute ma anche lui spesso è impalpabile; aggiungiamoci che Svilar quest’anno ogni tanto sembra tornare sulla terra, il che vuol dire che il gol di ieri sei mesi fa forse lo parava uscendo a kamikaze su Bonny.
Lo so, perdere con l’Inter non è uno scandalo, ma come diceva ieri giustamente Zenone quella era una partita che si poteva benissimo pareggiare.
Per me alla fine è un punto perso per la lotta al 4 posto.
Non vedo errori in questa analisi: ma non è popolare.
Purtroppo, l’ottica a cui guardare è essenzialmente quella del cammino che stanno facendo Juve, Napoli, Milan (per ora, su tutti), Atalanta e, naturalmente, l’Inter (almeno).
In questa ottica, aggiungerei, nessun tifoso sano di mente poteva pensare a parlare di scudetto se avessimo pareggiato (o persino vinto) ieri sera.
Un punto perso è un punto perso.
Adesso avremo una tale concentrazione di partite in calendario che la consistenza della squadra, e il suo possibile miglioramento, emergeranno, o meno, senza troppe poter fare più supposizioni.
Gasperini dovrebbe fare il Gasperini che conosciamo e cioè non fare gli errori del primo tempo e essere onesto nel riconoscerli, altrimenti le dichiarazioni post partita sono solo aria fritta.
Sì ma Gasperini non può fare il Gasperini senza giocatori adatti a Gasperini !
La squadra ha reagito nel secondo tempo, i cambi sono stati efficaci nel risolvere i difetti di formazione e l’Inter, a tratti, l’abbiamo anche schiacciata. Non è certo colpa di Gasperini se non abbiamo una punta normodotata
Dato per scontato che Gasperini e’ l’allenatore che ci voleva per insegnare ai giocatori la filosofia del lavoro atletico e ai Friedkin e a Massara la filosofia della programmazione , il nostro obiettivo finale e’ entrare in Champion.
Allora , mentre stiamo chiaramente facendo rodaggio ( e tutti inizialmente sapevamo che occorreva dare tempo a Gasperini ), ci ritroviamo con una sconfitta, ma inaspettatamente agganciati al vertice e con un buon secondo tempo.
Ha senso lamentarsi quando abbiamo piu’ di quanto ci saremmo aspettati ?
La nostra non e’ una squadra coperta in tutti i ruoli ,ma non e’ nemmeno una squadra di pippe. Non dimentichiamo che una squadra di pippe non fa i punti fatti dalla Roma nel 2025
E tante critiche ai giocatori debbono tener conto di questo
A fine dicembre avremo tutti le idee piu’ chiare.
Ai Friedkin il compito di trattare con la UEFA per darci a gennaio un qualcosa in piu’ secondo i bisogni individuati dal tecnico
Secondo me la scelta della formazione di ieri sera è stata condizionata dalla sosta per le nazionali. Gasp ha voluto mettere in campo quelli che sono rimasti a Trigoria e che lui ha allenato per due settimane. Ciò ha fatto sì che mettesse giocatori fuori ruolo pur di mettere dentro quelli con cui aveva preparato la partita. Quanto al risultato sono deluso, ma la prestazione del secondo tempo è stata incoraggiante. Negli anni scorsi, l’Inter all’Olimpico ci ha sempre presi a pallonate. Quest’anno no. Sono più ottimista oggi che dopo la vittoria col Verona. Si può fare…. FRS❤️💛
“Secondo me la scelta della formazione di ieri sera è stata condizionata dalla sosta per le nazionali”.
Secondo mè dal fatto che la maggior parte di loro sono pippe!.
Il problema secondo me è che Pellegrini e Dybala non possono giocare insieme.Regaliamo due giocatori agli avversari.
Gli errori si fanno, ma il secondo tempo mi fa bene sperare,la sosta della Nazionale non ci porta bene vedi il Torino…..ma siamo ancora li e possiamo sicuramente migliorare.
Ner passato, manco tanto remoto, me so’ visto certi Roma – inda da famme provà vergogna pe quanto la Magica sembrava passiva e remissiva contro li nerazzuri. Ieri nun ho provato li stessi sentimenti der passato, anzi, me rode er qulo perché ne potevamo fa due e portasse a casa tutto er cucuzzaro…
Tipo: Roma-Inter 2012 (4-0) Inter-Roma 2013 (0-3) Roma-Inter 2014 (4-2) Roma-Inter 2016 (2-1) Inter-Roma 2017 (1-3)
Si lo so c’era Pallotta e l’Inter era scarsa quindi non contano….Ma non è che eravamo forti noi no?
ieri con un po’ più di accortezza e Senza esperimenti si poteva anche vincere ed ho visto nella partita la solita capacità a finalizzare stante l’assenza di giocatori adeguati in attacco. tolto Dybala il cui pregiato contributo è condizionato dallo stato fisico penso sia necessario puntare fino a gennaio su Ferguson.
a caldo la sconfitta brucia parecchio, soprattutto arrivata in quel modo, ma razionalmente non è stata una brutta Roma.
Sarei preoccupato se avessimo visto una Roma passiva, incapace di reagire, che si è fatta schiacciare dall’avversario. Ma io la reazione l’ho vista soprattutto nel secondo tempo, e contro una buona squadra tra le candidate al titolo.
Non è successo nulla di che alla fine, anche se dovesse vincere il bilan siamo sempre tutte là, e che la juve vinca a Como non è per niente scontato.
Siamo solo all’inizio, era importante partire bene e rispetto agli ultimi anni è un’ottima partenza, ricordiamoci sempre dov’era la Roma appena un anno fa, col tizio che vedeva cose bellissime…
Vietato abbattersi. Ieri sera la Roma ha giocato un secondo tempo gagliardo mettendo alle corde l’inter, tanto che Chivu ha levato una punta per inserire un centrocampista, con tutti i giocatori sotto palla. Ormai è inutile buttare la croce su Dovbyk & Co., la squadra è questa, meno forte di quella dello scorso anno in vari settori, attacco compreso. Nonostante Massara abbia già proclamato che a Gennaio ci sono i paletti del FPF, dovrà inventarsi qualcosa perché lui è il primo responsabile di una campagna acquisti deficitaria, in cui ha scialacquato 70 milioni. Deve essere chiaro a tutti ma in primis al nostro D. S. che senza qualche innesto pesante a gennaio, in Champions non ci si va.
Non capisco i pollici versi. è un dato di fatto che la Roma sia più scarsa dello scorso anno e la colpa in primis è di chi ha buttato nel secchio 65 mln per delle figurine
I pollici versi te li spiego io. La prima regola qui è che non si può assolutamente criticare l’operato della Società.
Napoli 2 sconfitte, Inter 2 sconfitte , Roma 2 sconfitte perdere contro l’Inter ci può stare in quanto squadra più forte del campionato. Senza fasciarsi la testa.
Comunque la sconfitta di ieri è un po’ del mister con formazione sbagliata iniziale. Io non rinuncio mai al centravanti, infatti secondo tempo molto meglio.
Adesso testa al Plzen e al Sassuolo.
Ieri sera ho visto la stessa Roma vista ultimamente.
Inutile prenderci in giro, al momento la Roma è deficitaria in avanti. Aver subito 3 gol in 7 partite significa molto, ma se consideri che 2 di questi 3 gol ti sono valsi una sconfitta allora capisci come i 7 gol in 7 partite è il dato allarmante.
L’Inter ieri sera, avessi avuto in attacco Batistuta dei vecchi tempi, la battevi facile.
Invece davanti continui a far giocare Soulè che abbassa la testa, fa le stesse finte, non guarda i compagni, non salta l’uomo. A usare Dybala falso nove rendendo l’area avversaria vuota. A far giocare uno stampellone scoordinato come Dovbyk.
La Roma non ha attacco. Questo è il problema.
Le squadre di Gasp avevano il miglior attacco.
Dov’è finito il gioco di Gasp?
Faremo un ottimo campionato, ma per i primi 4 posti sarà dura.
Forza Roma
Siamo primi, abbiamo perso qualche partita ma siamo in una posizione comunque inaspettata, quindi personalmente non ne faccio una tragedia. Nel secondo tempo vedere Dybala fare quella percussione magica in area è stata una cosa che non capita spesso…e non solo alla Roma.
Ci sono elementi ricorrenti: dopo la sosta andiamo spesso male;
il Torino ha battuto noi ed il Napoli con goal di Simeone;
Dybala centravanti puo andare a fine partita, non all’inzio per difendere un vantaggio, non per generarlo;
se modifichiamo il trio Mancio Ndicka Celik, inserendo qualcuno e spostando un altro, prendiamo goal.
Svilar è un po’ appannato, ma anche perche sinora gli abbiamo visto fare cose incredibili, se avesse parato ieri come ha fatto tante volte in condizioni anche molto piu complesse, oggi forse diremmo altro.
Non abbiamo un grande gioco, ma se ci buttiamo in avanti, puntando davvero la porta, arriviamo spesso, per non dire sempre, in area;
Se arriviamo in area e speriamo che segnino Celik ( grande cuore e grande corsa), Manu o Cristante o Baldanzino non faremo granché , serve che le punte e le mezzepunte prendano la porta, almeno…nemmeno i portieri degli altri sono perfetti e, spesso, MOLTO piu scarsi di Svilar.
Oramai tutti sanno che serve bloccare Soule ed infatti ne ha sempre tre attorno, ci serve uno sbocco a sinistra o, perchè no, passare dal centro ma giocando con due punte.
Ma non sono un allenatore, solo uno che ama la Roma e che, se guarda ad un anno fa, tutto sommato sorride un bel po’.
E sempre felice di vedere Mancini in campo, leader carismatico, più romanista lui di tanti altri
Passata la notte a leccare le feriti, il match di ieri ha constatato che la Roma è competitiva. I nerazzurri sono la squadra del momento, una buona squadra ma ce la siamo giocata alla pari.
Purtroppo il nostro problema rimane l’attacco, se uno di quei due salami si sveglia possiamo aspirare ai primi posti.
primo tempo formazione spaventosa con ancora pellegrini in campo,ogni volta che gioca la roma soffre a centrocampo….. e senza punte,è vero che li davanti hai due scarsi del calcio….ma non capisco perche non si deve giocare con due punte….almeno provaci, stesso sbaglio con il torino…..
nel calcio conta vincere , non la prestazione. meglio giocare mane e portarsi a casa i tre punti. giocando beve e perdendo finisci sempre in zona Europa League/conference
Bravo, concordo con te.
Anche perché è normale che se passi in vantaggio fuori casa poi tendi a difendere il risultato, quindi tutti questi “ce la siamo giocata alla pari” non li condivido affatto. Abbiamo attaccato un intero tempo senza segnare uno straccio di gol, questo è grave.
Ieri l’unica cosa positiva è stata che a conti fatti la Roma poteva pareggiare ma non è stata in grado ma l’Inter al di là del singolo episodio fortuito non è andata.
In mezzo ci sono poi tutti gli interrogativi del mondo. Come, perché cambiare alcune posizioni che fino ad ora ti hanno dato certezze e soprattutto, come continuo a dire, senza centravanti di spessore queste partite non le riprendi né le vinci.
Ormai non c’è più molto da dire l’ingresso di Dovbyk e Ferguson cambia solo i numeri ma nulla in campo, anche il redivivo Baldanzi viene richiamato per dare un contributo ma nulla.
7a giornata di campionato Dovbyk ad un gol Ferguson non ne parliamo, questo ad oggi è il problema più grande di questa Roma e rimasto irrisolto nel mercato estivo. La Roma non ha nessuna punta in grado di fare reparto, di impensierire le difese, di avere quella personalità, indipendenza e fiuto del gol nell’area di rigore.
E purtroppo di questo ne hanno preso consapevolezza anche le altre squadre.
Dovbyk e Ferguson sono una presenza ininfluente ad oggi nella formazione della Roma con zero valore aggiunto.
Ed anzi stanno diventando un peso perché in campo il loro ruolo è praticamente inconsistente ed il valore di Dovbyk è in caduta libera
la Società, il Ds e Gasperini devono trovare una soluzione perché alla Roma servono attaccanti veri se vogliamo restare in cima.
siamo già troppo in alto ,con la squadra che ci troviamo,però l Inter non è il real madrid siamo noi che abbiamo poco gnente,gasp dovrà fare un miracolo per andare in champions ma si sapeva
Gasperini che si impunta a giocare come guardiola con il falso 9
non lo ha mai fatto in carriera e lo fa contro l’inter (dopo aver perso con il torino con lo stesso modulo)
Grave errore spostare ndicka da un lato dove non gioca mai, bastava lasciare ognugno al
Suo posto tra celik mancini e ndicka
Mi sarei aspetto che ammettesse di aver sbagliato la formazione iniziale, tutti possono sbagliare.
Forza Roma
I giocatori dell’inter sono superiori a quelli della Roma sotto tutti i punti di vista: tecnico, atletico, temperamentale.
La sconfitta, quindi, è il risultato più ovvio.
Non abbiamo perso male, anzi, pareggiando non avremmo rubato nulla, ma resta il fatto che se non compri giocatori forti il salto di qualità non lo farai mai.
Gasperini non è Re Mida, ve lo ricordo ancora una volta…
il colpo di testa a porta vuota di dovbyk
Mandateli tutti in pellegrinaggio sull’Himalaya!.
Qualcuno è riuscito a vedere del positivo nella scialba prestazione di ieri sera, io francamente non l’ho visto.
Se non riescono a segnare, allora che squadra è?
Senza parlare della difesa. Un goal come quello non riescono a prenderlo nemmeno nelle categorie inferiori.
E poi Parliamo di Gasperini. Farsi umiliare calcisticamente in quel modo da Chivu, allenatore giovane che tutti davano per partente è veramente tanta roba.
Purtroppo la Roma non ha attacco e chi osanna gente come Soulé, Dovbyk e Ferguson spacciandoli per top players, si vede che non ci capisce nulla di calcio. In 3 costano circa 110 milioni, dovevano segnare, almeno uno dei 3. Invece vedo delle insufficienze. Purtroppo su Dovbyk spesi tanti soldi, a 35 milioni di riscatto Ferguson dovea stare già a 10 gol (zero). Soulé chi é Dembelé? Doué? Yamal? Con i soldi di Soulé e Dovbyk compri Nusa, se Bailey stesse bene lo puoi pure riscattare ma non deve infortunarsi più. In prestito a 10 con obbligo di riscatto a 40 prendi una punta da 50 milioni. A parametro zero prendi Rudiger e Timber. Se riesci a cedere altri di minor valore prendi il terzino sinistro Seys (forte). Saud lo fai tornare. Un genio ci vuole per fare questo calciomercato? Mah… 3-4-2-1: Svilar, Mancini, Rudiger, N’Dicka, Wesley, Koné, Timber, Seys, Bailey, Nusa, Aghehowa/Kean.
Si dice che la Roma non ha attaccanti e per questo Gasp è costretto a schierare Dybala falso nueve.
Capirei il ragionamento se poi Dybala effettivamente mi risolvesse le partite, invece ogni volta che è stato schierato in quel ruolo (in 3 occasioni) non ha fatto la differenza anzi nelle due sconfitte patite Dybala giocava centravanti ed è stato inconcludente.
Così a sentimento mi sentirei di dire che sarebbe il caso di smetterla con questo esperimento strafallito e dannoso.
Forse sarebbe il caso di rimettere i giocatori nei loro ruoli utilizzandoli anche in maniera più consona all’età e alle varie fragilità.
Io Dybala lo vedo più da subentrante, come una risorsa a gara iniziata.
Non vedo l’ora di vedere finalmente all’opera un attacco Soulé-Bailey-Dobvik o Ferguson, insomma la normalità.
c avemo due grossi problemi, esterni ed attaccanti…il resto sicuramente si può sistemare…migliorare…ma se avessimo due terzini veri ed un attaccante da doppia cifra cattivo e tecnico…parleremo di altro….purtroppo je piace butta soldi per giocatori normali sennò mediocri e questo è….
👎
Io l’ho vista soffrendo, un po’ per la partita in sé, un po’ perché ero a letto con un virus intestinale. La mia impressione è che l’allenatore abbia sbagliato nel primo tempo per prudenza, mettendo con Dybala falso nove una formazione che voleva essere abbottonata ma che poi non è servita a nulla, visto il gol preso all’inizio; ma soprattutto che abbia sbagliato nel secondo tempo per impazienza quando ha tolto Soulé per Ferguson. In quel momento stavamo schiacciando l’Inter, entrando in area di continuo con le mezzali, da lì in avanti con un centravanti in più (mai servito) abbiamo perso la capacità di portare la palla avanti e non siamo più stati pericolosi.
permettetemi lo sfogo , ma io nella magica un giocatore scarso come l ucraino non l ho mai visto ..anzi in tutta la seria a
….incredibile .200 kg di muscoli sempre in terra , piedi di ferro , alto 195 a porta vuota salta di testa e la butta fuori …. ecco la differenza tra noi e altre sta proprio qui. con un simeone qualsiasi avremmo minimo pareggiato
se la gioca con i seguenti:
– Abraham (sbaglio’ un gol di testa anche piu’ facile)
-Destro
– Schick
-Ibarbo
e tanti altri che nemmeno ricordo piu’.
Nel passato remoto direi Cappellini e Musiello (quello che gli assomiglia di piu fisicamente e tecnicamente).
La verita’ e’ che in quel ruolo di bravi ne abbiamo avuti pochissimi
perché Pellegrini?
inutile.
Purtroppo ieri Gasperini ha cambiato troppe posizioni in campo, creando confusione nella testa dei giocatori che non abituati a giocare in quelle posizioni hanno toppato al primo tempo. Nel secondo tempo rimesse le cose apposto, la Roma meritava il pareggio, se poi attualmente Artem non la butta dentro neanche con le mani le partite le perdi. Spero che questa partita sia servita più a Gasperini che ai giocatori, perchè non sono giocatori polivalenti a cui si può cambiare ruolo. Comunque fiducia in Gasp e forza ROMA.
Guardate che ieri abbiamo pagato la giornata no di ndicka ….. scagiono svilar perché oltre a sbagliare il fuorigioco ndicka lo trae in inganno togliendoli l uscita bassa quando una volta recuperato nn scivola chiudendo il primo palo a bonny…… e il tempo c era e anche abbastanza comodo…. Detto questo loro non regalano nulla perché eseguono meglio in quanto singolarmente sono più forti noi purtroppo con tanto impegno sbaviamo in continuazione con celick wesley e cristante che comunque hanno giocato una partita tutto sommato sufficiente…… peccato il primo tempo regalato tatticamente…… quello è il grande cruccio del resto prova più che positiva per me
Noi nn abbiamo barella che nn perde un tempo di gioco anzi spesso lo anticipa e questa è la differenza più grande tra noi e loro
Purtroppo la nostra incapacità di reagire allo svantaggio è ormai un fatto assodato, tranne a Firenze, quando becchiamo un gol
perdiamo la partita… Zeman diceva che le sue squadre partivano a razzo per cercare subito il gol del vantaggio, che avrebbe poi permesso di giocare di rimessa… Con Gasperini sembra il contrario, cominciamo a giocare solo dopo che siamo andati sotto nel punteggio, e recuperare con due attaccanti che in 8 partite avranno tirato in porta si è no 6/7 volte non è facile..
Giusto riconoscere che almeno il pareggio era meritato!
Ma aggiungo pure che l’eventuale pareggio nel bel mezzo del 2° tp prometteva di diventare vittoria!
La Roma ne aveva di più.
Era saltata addosso all’Inter, e l’Olimpico si sarebbe ulteriormente infuocato!
Io dico che col materiale che il Mister ha a disposizione sta facendo faville!!!
Voi dite che abbiamo buttato il 1° tp?
ASSOLUTAMENTE NO!
Abbiamo purtroppo subito quel maledetto goal, ma il nostro secondo tempo “nasce” pure dal 1°.
Si gioca 90’….
Per me ieri tatticamente non si è sbagliato nulla!
Ci sono stati invece errori individuali.
Noi ne abbiamo fatti più di loro ed abbiamo perso…..
FORZA ROMA
due volte formazione da fantascienza due sconfitte in campionato,
sarà un caso?
marcello io lo sempre detto .sembra un ippopotamo con gli scarpini .la smettesse di fare pesi e si allenasse di più con il pallone .
Coach Reason for Loss
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.