Attacco flop, ora Gasp si aggrappa a Bailey

C’è un problema in attacco nella Roma, inutile girarci intorno. I numeri e le scelte di Gasperini lo confermano: se il tecnico continua ad affidarsi a Dybala come falso nove, lasciando in panchina i centravanti di ruolo, significa che il nodo offensivo è tutt’altro che sciolto.

Non a caso, appena arrivato a Trigoria, l’allenatore aveva chiesto a Massara rinforzi e cambiamenti nel reparto avanzato. L’arrivo di Ferguson, in prestito con diritto di riscatto dal Brighton, non ha risolto la questione. Anche l’acquisto di Leon Bailey ha solo parzialmente soddisfatto le richieste del tecnico, che avrebbe voluto un esterno sinistro capace di garantire gol e assist. E i dati parlano chiaro: in sette giornate di campionato la Roma ha segnato appena sette reti, con i propri attaccanti spesso lontani dalla sufficienza.

Gasperini non si arrende, ma sa che servirà tempo — e forse anche un intervento a gennaio. Il ds Massara, però, ha frenato, ricordando i vincoli imposti dal Fair Play Finanziario. Nell’attesa, la speranza del tecnico è tutta nel recupero di Bailey, tornato in campo ieri dopo lo stop. La velocità, il dribbling e l’imprevedibilità del giamaicano possono essere un’arma importante per dare nuova linfa all’attacco giallorosso.

Bailey potrebbe giocare uno spezzone anche giovedì contro il Viktoria Plzen, per poi puntare a una maglia da titolare a Sassuolo. In una squadra dove i centravanti faticano a incidere, sarà proprio dagli esterni che Gasperini si aspetta la scossa per rimettere in moto la Roma.

Giallorossi.net – G. Pinoli

