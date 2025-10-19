Attacco flop, ora Gasp si aggrappa a Bailey

C’è un problema in attacco nella Roma, inutile girarci intorno. I numeri e le scelte di Gasperini lo confermano: se il tecnico continua ad affidarsi a Dybala come falso nove, lasciando in panchina i centravanti di ruolo, significa che il nodo offensivo è tutt’altro che sciolto.
Non a caso, appena arrivato a Trigoria, l’allenatore aveva chiesto a Massara rinforzi e cambiamenti nel reparto avanzato. L’arrivo di Ferguson, in prestito con diritto di riscatto dal Brighton, non ha risolto la questione. Anche l’acquisto di Leon Bailey ha solo parzialmente soddisfatto le richieste del tecnico, che avrebbe voluto un esterno sinistro capace di garantire gol e assist. E i dati parlano chiaro: in sette giornate di campionato la Roma ha segnato appena sette reti, con i propri attaccanti spesso lontani dalla sufficienza.
Gasperini non si arrende, ma sa che servirà tempo — e forse anche un intervento a gennaio. Il ds Massara, però, ha frenato, ricordando i vincoli imposti dal Fair Play Finanziario. Nell’attesa, la speranza del tecnico è tutta nel recupero di Bailey, tornato in campo ieri dopo lo stop. La velocità, il dribbling e l’imprevedibilità del giamaicano possono essere un’arma importante per dare nuova linfa all’attacco giallorosso.
Bailey potrebbe giocare uno spezzone anche giovedì contro il Viktoria Plzen, per poi puntare a una maglia da titolare a Sassuolo. In una squadra dove i centravanti faticano a incidere, sarà proprio dagli esterni che Gasperini si aspetta la scossa per rimettere in moto la Roma.
Giallorossi.net – G. Pinoli
purtroppo è così, il problema grande di questa Roma è che non ha attaccanti che segnano, l’ucraino e Ferguson (sul quale ancora ci voglio credere) al momento non ne fanno uno bono.
peggiore attacco d’Europa secondo me. Perfino il cholito è meglio di ste due scarponi….Speriamo in Bailey e Dybala che possano stare bene, altrimenti tra le pippe milionarie senatoriali in rosa, due cancelli come punte centrali , gli esperimenti di ndika a destra del Gasp….semo fatturi….
Mi auguro che a gennaio si rendano conto che ci occorrono un attaccante esterno sinistro, una punta centrale ed un centrocampista come il vino santo e l’ostia. Amen
a gennaio puoi trovare poco…….uno buono in scadenza 2026…..ma non puoi averlo in prestito e comprarlo costerebbe troppo…… un’altra scommessa su un giocatore in disgrazia o in esubero …..o un giovane di ” belle speranze “. Unica soluzione zione sarebbe un giocatore già svincolato avanti con l’età ma valido per un paio d’anni. Niente altro….quindi poi evitiamo il classico ritornello da fessi : ” caccia li sordi “…..
altra strada potrebbe essere uno scambio con chi ha bisogno di nostri giocatori cedibili e ha in ross una punta centrale in più……..
L’innesto di Bailey, ieri sera, ha semmai lasciato intravedere che gli esterni (o meglio i 2 trequartisti, visto che non giochiamo con 4-3-3…e neppure col 3-5-2), da soli, non possono dare la “scossa”; semmai possono “mettersi in proprio” e segnare loro stessi (come grosso modo ha fatto finora Soulè), che è un modo di aggirare il problema delle punte.
Notare poi che Bailey, pur svariando su entrambe la fasce, tornava essenzialmente a destra (sostituendo Soulè).
Fortunatamente, non dovremmo ragionevolmente pensare che “la speranza del tecnico stia tutta nel recupero di Bailey” (dopo aver fatto, in questa prima parte di stagione, analoghi ragionamenti applicati a Dybala e allo stesso Pellegrini). E’ il collettivo che deve migliorare (senza mettere giocatori fuori ruolo).
E sicuramente migliorerà…(non sappiamo se sarà sufficiente, però).
Non ho visto la partita, non ho visto Bailey ho visto solo gli Highlight. Primo tempo poca roba errore enorme di Svilar, anche lui è umano e sbaglia. Secondo tempo potevamo addirittura vincere ma gli errori dei soliti noti non ci hanno permesso la rimonta. Il pareggio era strameritato.
la vedo dura quest’ anno…. adesso iniziano le partite con le squadre di livello e verrà fuori la differenza di qualità dei giocatori…. fin’ora qualche errore dell’avversario (Bologna e Lazio) e una quantità incredibili di pali e traverse ci hanno fatto credere di essere forti ma c’è da lavorare tanto , soprattutto sui singoli
Avevamo avuto la convinzione di avere la difesa più forte in realtà, ci aveva salvato la campanella in diverse occasioni,non poteva andare sempre di lusso.. Tutto sommato la classifica ancora ci sorride, l’obiettivo che dobbiamo raggiungere è ancora possibile, il campionato ha dimostrato che non ci sono più squadre Materazzo, ora bisogna lottare fino alla morte anche con le così dette piccole…Il Napoli non è imbattibile, e secondo me non farà il bis, vedo come già scritto una lotta per il titolo tra Inter e Milan, con L’Atalanta terzo incomodo. Noi dovremo lottare a denti stretti appunto con il Napoli la stessa Atalanta e con la Juventus per un posto in champion…
il mister dice che difettato nelle conclusioni, quello che ha sbagliato dovbik a porta vuota non ti fa dormire la notte,si sentono tutti fenomeni sti scarsoni.
vedessero svilar a 70 milioni ,si risana il bilancio, un altro portiere si trova.
Attenzione a bocciare ferguson…. Per me ferguson tra un paio d anni se non avrà problemi fisici sarà fortissimo….
Siamo alle solite. Dai commenti oggi è tutto da buttare: Gasp ha sbagliato formazione, in attacco abbiamo due “cancelli”, Dybala è bollito.
Come sempre ci vuole moderazione sia nelle vittorie che nelle sconfitte.
L’unica cosa che temo è che se perdiamo due partite consecutive i “leoni da tastiera” faranno a pezzi tutto il lavoro fatto sino qui.
Dobik e Ferguson tutti e due non fanno un centravanti! C’è bastava Zapata rotto!
Si puo’ scrivere un articolo o un pezzo senza citare “il Fair Play Finanziario”? Lo abbiamo capito che non si puo’ spendere una lira tranquilli. Piuttosto scrivete su eventuali sponsor di maglia e del motivo per cui ancora nn si vede nulla all’orizzonte.
però qualcosa non quadra…. verissimo che per ora abbiamo 2 cancelli davanti..ma non mi pare che si creino poi tutte queste azioni poi non sfruttare. a me sul piano del gioco Gasp mi sta un po’ deludendo. Non ho ancora visto qual calco spumeggiante che speravo …ma forse ci vorrà solo tempo ed è pur vero che sul mercato non è stato accontentato
con Bailey e Soulè abbiamo 2 Mancini che si giocherebbero il posto o che potrebbero giocare entrambi….. Basta col Romanticismo
UNO – via Dybala e con i suoi 8ml di ingaggio ci andiamo a prendere OSIMHEN
DUE – Via il Palo Dovbyk e Pellegrini e con i soldi incassati e gli ingaggi risparmiati ci prendiamo un esterno sx di piede Dx simile a Bailey
E vedi come svolta la squadra……
L’errore colossale è stato dire esplicitamente ad agosto che Dovbyk era in vendita ma poi non venderlo, per uno come lui è stata una mazzata difficilmente sanabile. Se poi come sostituito prendi Ferguson la frittata è bella che fatta.
secondo me, la partita di ieri sera ha evidenziato diverse cose. dybala e pellegrini non possono giocare insieme,
regali un uomo all’avversario. dybala non è un falso nove, per me è una seconda punta, e da utilizzare nel corso della
partita, ormai i limiti sono purtroppo evidenti. lo stravolgimento in difesa fatto
da gasperini, sinceramente non l’ho capito. celik, ndika, perché tolti dai loro ruoli, sino ad ora erano stati sempre tra i migliori. soule’ ,se non impara a giocare a testa alta, come i grandi campioni, grande non lo diventerà mai. gli attaccanti……..
ma dovbik e ferguson, sono attaccanti?
ora speriamo che bailey si dimostri
quello per cui è stato acquistato . qualcosa ieri sera ha fatto intravedere.
speriamo bene. ma el hainauy, che pesce è, perché è stato acquistato e pure bene,
ma il campo non lo vede mai? il pisilli
visto con l’under 21, possibile che alla roma non serva, non possa essere utile neanche come subentrante?
sfr. ❤️🧡💛
con il vittoria plZen farei riposare alcuni giocatori ( tipo Ndicka), mettendo dei giovani tipo pisilli, ma anche Rensch e Tsimikas sulle fasce, El aynaoui, in attacco Ferguson che almeno è più sveglio e reattivo di Dovbyk.
Svilar
Celik Mancini hermoso
Rensch El aynaoui pisilli Tsimikas
Soule’ El Shaarawy
Ferguson.
Non penso che serva CR7 per battere il Vittoria plZen, anche con questi giocatori c’è la dovremmo fare, Anche se ho dei dubbi
mi sto ammalando di fegato per il nostro centravanti ucraino. ieri poi si è superato. scusate lo sfogo ma spero che al più presto non indossi più la maglia della Roma.
non giudico l irlandese perché si lui abbiamo visto poco e niente. del Fair play e quant’altro mi frega il giusto. io dazn Sky e i biglietti quando vado allo stadio lì pago interi e cari.
Non avevamo un attacco così scarso da un secolo
