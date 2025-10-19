Roma Primavera travolgente: 3-0 al Cagliari, Guidi vola con Sangaré, Della Rocca e Arena

Prestazione autoritaria della Roma Primavera, che al “Tre Fontane” supera nettamente il Cagliari per 3-0 e centra la sua quarta vittoria stagionale. Una gara praticamente a senso unico, dominata dai giallorossi di Federico Guidi dal primo all’ultimo minuto.

Il vantaggio arriva al 18’ con Sangaré, bravissimo a coordinarsi in area sul cross di Lulli e a battere Kehayov per l’1-0. La Roma continua a spingere e raddoppia poco dopo: Lulli viene atterrato in area e dal dischetto Della Rocca trasforma con freddezza, firmando il 2-0 al 31’. Prima dell’intervallo, Arena colpisce una traversa e Di Nunzio sfiora il tris, ma il risultato resta invariato.

Nella ripresa la squadra di Guidi amministra e chiude definitivamente i conti al 53’, quando Arena si infila alle spalle della difesa e batte Kehayov con un tocco preciso. Nel finale la Roma fallisce anche un rigore con Scacchi, ma la sostanza non cambia: prestazione convincente e vittoria netta.

Buone indicazioni per Federico Guidi, che ha visto i suoi ragazzi esprimersi con qualità e intensità, controllando il gioco per tutti i novanta minuti.

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA (3-4-2-1): De Marzi; Mirra, Seck, Nardin (67′ Terlizzi); Sangaré (67′ Marchetti), Arduini, Bah (57′ Scacchi), Lulli; Di Nunzio, Della Rocca (74′ Forte); Arena (74′ Paratici).

A disp.: Marcaccini, Litti, Almaviva, Zinni, Sugamele, Cama.

All. Federico Guidi

CAGLIARI (3-5-2): Kehayov; Marini, Franke (63′ Doppio), Cogoni; Roguski, Tronci, Pibiri, Malfitano (63′ Sulev), Grandu; Hamdaoua, Cardu (63′ Costa).

A disp.: Auseklis, Vargiu, Pintus, Correnti, Sabino Russo, .

All. Francesco Pisano

Giallorossi.net – G. Pinoli

