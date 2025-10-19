Serie A, il Como fa male alla Juve: 2-0 e bianconeri raggiunti in classifica

Prima sconfitta stagionale per la Juventus, battuta 2-0 dal Como al “Sinigaglia”. La squadra di Fabregas – in tribuna per squalifica – colpisce una volta per tempo, punendo una Juve distratta e poco concreta.
Il vantaggio dei padroni di casa arriva nel primo tempo con Kempf, bravo a inserirsi sul secondo palo sugli sviluppi di un corner e a superare Kalulu. I bianconeri reagiscono e trovano anche il pari con David, ma la rete viene annullata per fuorigioco.
Nella ripresa, proprio nel momento migliore della Juve, il Como affonda in contropiede: Nico Paz sfrutta lo spazio concesso e disegna un sinistro perfetto che si infila sul secondo palo. È il 2-0 che chiude i giochi.
Una sconfitta pesante per la squadra di Tudor, chiamata ora a rialzarsi in fretta in vista dell’impegno di Champions al Bernabeu contro il Real Madrid. Il calendario non concede pause: sette partite in ventuno giorni e un’occasione persa per approfittare dei passi falsi di Roma e Napoli. Con questo successo, il Como raggiunge proprio la Juventus a quota 12 punti in classifica.
Giallorossi.net – T. De Cortis
Ottimo, se il Milan questa sera non vince, continuiamo ad essere primi con Napoli ed Inter
Io ci spero , ma difficile che non vinca contro la Fiorentina.
Noi,( io per primo,) siamo strafelici del primo posto , ma il nostro obiettivo è la Champions.
Ed è alla nostra portata, ieri sera , nonostante la sconfitta ne ho avuto conferma.
Ma passiamo alla gara di oggi , la Juve, nonostante un direttore sportivo osannato dai più, ( i soliti giornalisti opinionisti tifosi del nord) nonostante una campagna acquisti esaltata con le fanfare e i fuochi di artificio ( sto ancora cercando , per il campo David, a Chi lo ha visto Zhengrova) nonostante oggi un arbitraggio stile maggiordomi del Re Luigi XIV) che ha ammonito tutti quelli del Como, sorvolando falli cattivi e provocazioni degli juventini , nonostante la concessione benevola di 8 minuti di recupero , hanno perso lo stesso , a dimostrazione che è il campo ha parlare .
Il campo oggi dice che noi siamo un squadra solida, forte ed in fase di crescita.
Loro no.
Sono andati in Champions , grazie allo schifo arbitrale, che deve tutelare il brand.
Domenica prossima ci stanno altri sconti diretti , e noi ne approfitteremo andando a prendere a pallonate il sassuolo.
Non sarà così?
Pazienza , io faccio il tifoso , non il saggio moralizzatore.
FORZA ROMAAAAAAAAAA
il Como: quando non solo hai i soldi ma li spendi anche bene…
Non hanno pressioni, non devono vincere lo scudetto , i giovani giocano tranquilli sapendo che sono al Como, se perdono con la Juve per esempio ci sono abituati, ( pensa non vincevano contro la Juve in campionato dal 1952) se vincono , nessuno pretende la Champions o lo scudetto.
Grande allenatore fabregas già l’anno scorso si vedeva un’ottima idea di calcio. Mi ricorda Luis Enrique.
Bisogna dare tempo anche a gasp noi abbiamo un ottimo allenatore ma a giugno non si può nuovamente cannare la campagna acquisti. Prendetegli un attaccante un esterno sinistro ed un centrocampista incursore ed allora cominceremo a divertirci.
Questo sta bene anche fisicamente, niko paz per il dopo Dybala al prossimo mercato DAJE!!
Ahahaha perché tu pensi che il Real Madrid non lo faccia tornare alla base… a parte che ormai Nico Paz avrà raggiunto una valutazione di mercato troppo alta per la Roma lo stesso
qua si parla da una vita di dare tempo ai giovani…poi vedi Nico Paz e capisci quanto tempo abbiamo perso ad aspettare certi giocatori…
Se po’ dì che fortunatamente la giuve ha toppato n’antra vòrta er coach o s’offenne quarcuno?
Eh ma gli altri sono da scudetto e più forti di noi…… A maggior ragione anche la Roma è da scudetto visto il gioco nel secondo tempo contro l’ Inter. È un campionato rocambolesco ed abbiamo tutti tra noi, strisciate e Napoli, le stesse possibilità. In questo caso sono i gobbi a stare 3 punti sotto.
