MASSARA: “Contro l’Inter serve la prestazione perfetta. Mercato di gennaio? I paletti del FPF sono stretti…”

Il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Inter. Queste le dichiarazioni del ds sulla partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Olimpico.

RICKY MASSARA A SKY SPORT

Come si aspetta il piano partita?

“Lo vedremo, l’ha preparata il mister e come sempre l’avrà fatto al meglio. L’Inter gioca ad altissimi livelli da anni, servirà una prestazione perfetta”.

Le fa strano vedere i due centravanti in panchina?

“No, perché davanti abbiamo Dybala e Soulé, sono certamente pericolosi e invidiati da tante squadre. Ci sono tante soluzioni”.

Arrivano i complimenti di Florenzi (presente nello studio di Sky Sport, ndr).

“Grazie, un piacere rivederti in questa nuova veste. Chissà se quel gol all’incrocio che mi devi lo possa fare in una partita con le Legends”.

Per una Roma con questa partenza c’è spazio salariale per fare qualcosa a gennaio?

“I margini dei paletti del Fair Play finanziare sono ristretti, lo erano in estate e lo saranno ancora a gennaio ma abbiamo una proprietà sempre pronta e disponibile a fare investimenti laddove consentito. Ma è presto, gennaio è lontano e ci sono tantissime partite. Dobbiamo crescere, stiamo lavorando tanto per questo con un grande allenatore”.

RICKY MASSARA A DAZN

Che Roma hai ritrovato e cosa vuole essere?

“Ritorno in una piazza meravigliosa con una proprietà splendida e molto ambiziosa, ci sono tutte le condizioni per cercare di fare grandi cose. Ci stiamo lavorando, abbiamo preso un allenatore straordinario che sta facendo un lavoro eccellente. Sappiamo di dover crescere ancora e partita dopo partita vogliamo farlo”.

La sconfitta del Napoli può influire? Gasperini si accontenterà di non perdere?

“Gasperini vuole sempre vincere e la Roma vuole sempre vincere tutte le partite, questo è un obbligo. Sappiamo di affrontare una squadra fortissima, servirà una prestazione quasi perfetta ma abbiamo lavorato bene per metterli al massimo in difficoltà”.

Quanto merito riconosce a Gasperini per la continuità?

“I meriti di Gasperini sono enormi, la squadra riesce a esprimere un calcio aggressivo e mantiene una solidità difensiva importante. È vero che dobbiamo migliorare i numeri offensivi, però siamo riusciti a trovare gol cn altri giocatori. Il lavoro dei centravanti non va sottovaluto, c’è un lavoro di pressione e un dispendio. Arriveranno anche i loro gol, ne siamo convinti”.